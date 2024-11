Look Back: uno dei film anime più attesi del 2024 arriva su Prime Video

Lo straordinario film anime Look Back, basato sul manga di Tatsuki Fujimoto, è finalmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video, conquistando il pubblico globale.

Un debutto attesissimo su Prime Video

Amazon Prime Video ha finalmente reso disponibile Look Back, il film anime che ha incantato il Giappone e ora mira a conquistare il pubblico globale. Dopo il debutto nelle sale giapponesi a giugno, il lungometraggio di Studio Durian è diventato una delle produzioni anime più acclamate del 2024. Grazie a recensioni stellari e un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, il film si è guadagnato il titolo di capolavoro dell’anno.

Adattamento dell’omonimo one-shot di Tatsuki Fujimoto, noto per il fenomeno Chainsaw Man, Look Back racconta una storia intima e struggente. Pubblicato nel 2021, il manga originale ha raccolto oltre quattro milioni di letture nei primi due giorni, trasformandosi in un successo immediato. La trasposizione animata, diretta da Kiyotaka Oshiyama con un piccolo team, ha portato il film a incassare oltre 12 milioni di dollari al botteghino globale.

Look Back è una narrazione ricca di emozioni, che intreccia temi di perdita, crescita personale e resilienza. Con la sua atmosfera commovente e una straordinaria attenzione ai dettagli, il film si distingue come un’esperienza cinematografica catartica.

Un anno di successi per l’anime su Netflix e Prime

Con Look Back su Prime Video e titoli come Devil May Cry e Castlevania: Nocturne su Netflix, l’animazione giapponese vive un momento d’oro sulle piattaforme di streaming. Look Back, con la sua narrazione unica e il tocco di Tatsuki Fujimoto, non è solo un punto di riferimento per il 2024, ma un classico in divenire, viste le tematiche trattate all’interno della storia, che compongono un quadro esistenziale potente e vicinissimo a una grandissima fetta di pubblico, che rimarrà sicuramente a occhi aperti una volta conclusa la visione.

Fonte Comic Book