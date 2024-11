Adi Shankar, produttore visionario dietro grandi successi come Castlevania, ha rivelato che il suo obiettivo iniziale era portare in vita un’altra iconica saga Capcom: Dino Crisis. Alla fine, però, ha scelto Dante e il mondo di Devil May Cry, che debutterà su Netflix nel 2025.

Un cambio di rotta verso Dante

Adi Shankar, noto per il suo lavoro su adattamenti animati di videogiochi, ha scelto di puntare su Devil May Cry, ma la sua idea originale era un’altra: riportare in vita Dino Crisis, il survival horror di Capcom che ha conquistato i fan alla fine degli anni ’90. In un recente post sui social, Shankar ha spiegato come il franchise dei dinosauri avrebbe potuto essere il suo progetto di punta, ma il destino lo ha portato a lavorare sull’intramontabile Dante.

Shankar ha dichiarato:

“Quando sono andato da Capcom nel 2017, il mio obiettivo era chiaro: volevo riportare Dino Crisis in auge. Poi, con mia grande sorpresa, mi hanno offerto Devil May Cry! Non pensavo fosse nemmeno un’opzione.“

E così, Dante ha preso il posto di Regina, la protagonista di Dino Crisis, portando Shankar a immergersi in un nuovo mondo fatto di demoni, azione frenetica e combattimenti epici.

L’anime di Devil May Cry: cosa aspettarsi

La serie animata di Devil May Cry, prodotta da Studio Mir (già noto per The Legend of Korra e The Witcher: Nightmare of the Wolf), arriverà su Netflix nell’aprile 2025. La trama si concentrerà su un Dante più giovane rispetto a quello visto in Devil May Cry 5, pur mantenendo gli elementi distintivi del franchise: combattimenti mozzafiato, atmosfere gotiche e personaggi carismatici.

Nonostante i dettagli sulla timeline siano ancora avvolti nel mistero, l’attesa è alta, soprattutto considerando il successo di Shankar con adattamenti come Castlevania e il suo spin-off Nocturne. Quest’ultimo tornerà con una seconda stagione, ma il futuro del franchise resta incerto, nonostante la grande risposta dei fan.

Il sogno di Dino Crisis: una possibilità futura?

Mentre Shankar ha scelto Dante, il fascino di Dino Crisis non è scomparso. Il franchise, che mescolava il terrore dei dinosauri con le dinamiche survival di Resident Evil, ha ancora un posto speciale nei cuori dei fan. Con il crescente interesse di Netflix per adattamenti videoludici, chissà che un giorno non vedremo Regina combattere i dinosauri in una nuova veste animata.

Fonte Comic book