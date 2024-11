Il manga Berserk continua a stupire i suoi lettori con sviluppi sempre più inquietanti e il capitolo 378 rappresenta uno dei momenti più terrificanti della serie. Dopo la dolorosa scomparsa del creatore Kentaro Miura, il testimone è passato nelle mani capaci dello scrittore Kouj Mori e degli artisti di Studio Gaga, che stanno mantenendo viva l’eredità del maestro con risultati sorprendenti.

L’ultima puntata ci porta nel cuore dell’Impero Kushan, un tempo dominato dal temibile Imperatore Kaniska, dove Guts e i suoi compagni stanno cercando di organizzare un’offensiva contro Griffith. Ma i piani vengono brutalmente interrotti dal ritorno inaspettato di Rakshas, l’assassino dell’Armata dei Falchi. La situazione precipita quando l’assassino, apparentemente confuso sulla propria identità e sul motivo della sua presenza, inizia a seminare il caos tra i soldati Kushan.

Come se non bastasse, l’apertura dei “cancelli astrali” scatena orde di troll mostruosi sulla popolazione indifesa. Gli artisti di Studio Gaga dimostrano qui la loro maestria, ricreando scene di puro terrore degne del tratto di Miura. Il ritorno del “Dominio Qliphoth”, come nota Farnese, potrebbe preannunciare minacce ancora più terribili all’orizzonte.

Questa svolta narrativa ha fatto emergere speculazioni sul possibile ritorno di Slan, l’unico membro della Godhand ad aver mai manifestato la sua presenza sul piano mortale. La sua ultima apparizione risale all’arco narrativo del “Falco del Millennio”, e le similitudini con gli eventi attuali sono troppo evidenti per essere ignorate.

La domanda che attanaglia i lettori rimane sempre la stessa: come potrà Guts sconfiggere esseri potenti come la Godhand? Nei capitoli successivi alla scomparsa di Miura, abbiamo visto il protagonista infliggere un piccolo ma significativo colpo a Griffith, suggerendo che la combinazione tra la Dragon Slayer e l’armatura del Berserker potrebbe essere la chiave per rovesciare questi dei demoniaci. Tuttavia, considerando che nessun membro della Godhand è mai stato seriamente minacciato prima d’ora, la strada per la vittoria appare ancora lunga e tortuosa.

L’evoluzione della trama sta portando Berserk verso territori narrativi inesplorati, mantenendo intatta quella miscela di orrore cosmico e dramma umano che ha reso il manga un capolavoro senza tempo.

Fonte Comic Book