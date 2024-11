Dragon Ball Daima: l’anime anticipa una guerra tra Super Saiyan?

Dragon Ball Daima ha introdotto il Reame dei Demoni e Goku, Kaioshin e Glorio stanno esplorando questa nuova località nel tentativo di riportare tutto alla normalità dopo il desiderio espresso dal nuovo re dei demoni, Gomah. Dopo che Goku è partito verso il Regno dei Demoni, i fan aspettano che personaggi come Vegeta, Piccolo e Bulma si uniscano a loro. E l’anteprima del quinto episodio di Dragon Ball Daima ha anticipato proprio che il Principe dei Saiyan è pronto ad arrivare nel Reame dei Demoni molto prima di quanto pensassimo.

Goku negli ultimi episodi stava ancora cercando di capire come sfruttare al meglio la sua nuova condizione. Inoltre in questo luogo l’aria è molto più pesante e anche per questo è diventato molto più difficile per Goku affrontare i nemici che altrimenti supererebbe con facilità. Nell’anteprima in arrivo, Vegeta e Goku stanno cercando di andare in guerra nelle loro forme di Super Saiyan.

Inizialmente, molti spettatori potrebbero aver pensato che ci sarebbe voluto un bel po’ di tempo prima di vedere Vegeta, Bulma e Piccolo farsi strada nel Reame dei Demoni. Ma pare che il trio si sia fatto strada nel nuovo ambiente molto più velocemente di quanto molti si aspettassero. Infatti, Vegeta apparentemente è solo interessato ad affrontare Goku poiché la loro rivalità è da sempre una parte fondamentale del franchise shonen.

Dalle immagini di anteprima rilasciate da Toei Animation, sembra che Daima metterà i Saiyan a confronto con i Tamagami. Si tratta di esseri unici e potenti che proteggono le Sfere del Drago del Reame dei Demoni, create dal Namecciano Neva.

Il Reame dei Demoni era precedentemente governato dal leader demoniaco noto come Darbula, il braccio destro di Babidi e un grande cattivo della Saga di Bu alla fine ucciso da Majin Bu in persona. In seguito alla sua morte, Gomah ha preso la corona. Insieme al Kaioshin del Reame dei Demoni, Degesu, la coppia ha introdotto un nuovo Namecciano che aveva creato lui stesso un set di Sfere del Drago.

