Decidi sempre tu | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-11-19T07:38:27+01:00 Un albo illustrato divertente e pieno di botta e risposta frizzanti in cui emerge ancora una volta tutta l’ironia e il divertimento che Donnola e Orso riescono a creare. Testi: Jörg Mühle Illustrazioni: Jörg Mühle Traduzione: Giulia Genovesi Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 17,5×24 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2024 Prezzo: 14 €

Ognuno di noi ha avuto un amico del cuore. Un’amicizia che può durare anche una vita e per cui faremmo di tutto. Ma se questa amicizia è minacciata da qualche elemento esterno, può mandare in crisi il rapporto e creare anche dei conflitti. Un conflitto fatto di ripicche, ritorsioni, più o meno grandi, e tranelli. In Decidi sempre tu ci ritroveremo in mezzo ad un conflitto tra amici che provoca risate e buffe situazioni. Questo è un libro scritto e illustrato da Jörg Mühle, tradotto da Giulia Genovesi e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nell’ottobre 2024.

Questo albo illustrato riprende quei personaggi che avevamo già imparato a conoscere ed amare con Due a me, uno a te, edito anch’esso da Terre di Mezzo. In questa storia troviamo Donnola che vede Orso e Tasso che giocano tra di loro. Questa cosa la fa terribilmente ingelosire. Per lei è come fosse un tradimento perché Tasso è amico suo. Tasso, molto bonariamente propone a Donnola di giocare anche lei con loro. Ma con Orso, Donnola, non riesce proprio a mettersi d’accordo. Si innesca così una serie di botta e risposta, che abbiamo imparato ad amare con il libro precedente dove Donnola accusa Orso di voler decidere sempre lui e viceversa. Fino punto in cui Tasso deve tornare a casa sua e non sembra aver molta voglia di tornare il giorno dopo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Come dicevamo in precedenza, questo è il nuovo divertente albo di Jörg Mühle. L’autore è famoso per il suo stile buffo, reso celebre con la serie di Coniglietto e con Quando i capelli di papà andarono in vacanza. Qui invece ritroviamo in particolare i protagonisti di “Due a me, uno a te” con un’altra questione di diverbio. Cioè, chi può giocare e chi no e a cosa si gioca. Lo stile narrativo è debordante con botta e risposta tra Donnola e Orso che non sono d’accordo su nulla. C’è anche Tasso, ma non è mai preso in considerazione fino alle ultime pagine.

Tutto gira in maniera perfetta in un crescendo divertimento fatto di ripicche e battibecchi sempre più buffi e infantili. La storia quindi gira tutta sull’assurdità scaturita dalla gelosia di Donnola nei confronti di Orso a causa di Tasso. Le llustrazioni in uno stile molto vicino a quello fumettistico, rendono il tutto ancor più buffo e giocoso. Le gag giocano infatti sui rimandi dei dialoghi e delle espressioni dei due contendenti. Si ride ad ogni pagina, fino alla fine. Dove l’epilogo rende ancor più buffo il contendere tra Donnola e Orso che restano interdetti dalla chiusura di Tasso. Insomma come per ogni albo illustrato di questo talentuoso autore, i personaggi e le situazioni sono una più divertente dell’altra e trasmettono al tempo stesso tenerezza e simpatia. Questo nuovo albo illustrato pubblicato da Terre di Mezzo è in un formato ridotto rispetto agli altri libri di questo genere. Ma nonostante ciò la lettura è fluida e precisa. Le illustrazioni hanno il loro peso e spazio, grazie anche all’ottima qualità di stampa.

Conclusione – Decidi sempre tu

Decidi sempre tu è un albo illustrato divertente e giocoso, come lo è stato il volume precedente. Nella sua semplicità riesce a divertire il lettore che si trova in mezzo alla solita diatriba tra Donnola e Orso. Tra chi ha ragione e chi ha torto ci ritroviamo un po’ nei panni di Tasso che assiste al tutto tra lo sbigottimento e il divertito. I protagonisti della storia si ritrovano quindi nella medesima situazione del libro precedente ma con un terzo elemento che è il motivo centrale dello scontro. Si affronta quindi il tema centrale della condivisione. Non delle cose, come era per Due a me, uno a te, ma delle amicizie. In questo battibecco infantile si ritrovano quindi tutte le dinamiche precedenti ma con un’analisi più profonda e delicata.

Pagina dopo pagina si trovano le dinamiche dell’amicizia, del volersi bene, ma esasperate da una situazione che mette in crisi il rapporto stesso. Un battibecco leggero e buffo, che trasmette anche tanta tenerezza. In conclusione, Decidi sempre tu è uno di quegli albi illustrati da consigliare per il suo intrattenimento leggero e divertente. Adatto ai bambini che si divertono a vedere le buffe scenette allestite da Donnola e Orso, che regalano spensieratezza e allegria.