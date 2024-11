Bleach: La Guerra dei Mille Anni riporta in azione il miglior Arrancar

Per anni, i fan di Bleach hanno assistito a tantissimi combattimenti e fatto il tifo per i loro personaggi preferiti. Tite Kubo ha dato vita a una serie di combattenti di alto livello a disposizione, ma non tutti i suoi preferiti sono “buoni”. Non c’è niente di meglio di un antieroe in Bleach, per non parlare di un villain. E a tal proposito la terza parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha fatto impazzire tutti gli appassionati in quanto ha riportato in azione sul piccolo schermo Grimmjow.

Dopo una lunga attesa, alla fine Grimmjow è tornato. L’Arrancar preferito dai fan ha mantenuto un basso profilo, ma adesso la situazione è cambiata. La terza parte dell’anime di Bleach pone Ichigo in una situazione molto delicata. Yhwach ha raggiunto un nuovo stato dopo aver assorbito il Soul King, e a complicare ulteriormente le cose ci pensa Grimmjow.

Ovviamente, Grimmjow è tornato sul piccolo schermo in grande stile, invadendo il Soul King Palace. Shihoin ha aiutato a portare gli Arrancar sul sanguinoso campo di battaglia e lo ha fatto tramite un Garganta. Dopo essere apparso davanti a Ichigo, Grimmjow schiaffeggia il protagonista proprio come ci si aspetterebbe. E Ichigo non è entusiasta di vedere Grimmjow spuntare davanti a lui.

Ricordiamo che Grimmjow era una spina nel fianco per Ichigo durante l’arco di Hueco Mundo. Pochi Arrancar potevano reggere il confronto con Grimmjow in combattimento, e nessuno poteva eguagliare la sua personalità aggressiva.

Ora bisogna capire se il loro incontro li metterà dallo stello lato o meno. Ichigo deve preoccuparsi di Yhwach e del suo esercito Quincy in questo momento e non ha tempo per l’Arrancar.

In questo arco finale, Grimmjow è stato reclutato per combattere al fianco della Soul Society, ma non per lealtà. Bleach spinge Grimmjow in avanti nel tentativo di mettere alla prova la sua forza, e il combattente è più che felice di mettersi in mostra.

Dopo tutto, Grimmjow è piuttosto ingenuo. Vuole combattere Ichigo, ma non ne avrà la possibilità se Yhwach sconvolge il mondo. Pertanto, Grimmjow deve sconfiggere l’esercito di Quincy e inizia con Askin Nakk Le Vaar.

La battaglia tra Grimmjow e Askin è intensa, quindi lo Studio Pierrot ha grandi aspettative da soddisfare. Fortunatamente, La Guerra dei Mille Anni è una delle massime priorità per lo studio di animazione. Con Tite Kubo che supervisiona l’anime, l’intero staff da’ il massimo da quando Bleach è tornato con la terza parte.