Tra le uscite targate Panini Comics del 7 novembre 2024 troviamo, dopo le tante uscite proposte in occasione di Lucca Comics & Games, solo due uscite legate al mondo di Star Wars: il primo volume dell’edizione in volumi della Fase III de L’Alta Repubblica e il romanzo Legami di Sangue, incentrato sul personaggio di Leia Organa e sul suo nuovo ruolo nella Nuova Repubblica.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 7 novembre.

Le uscite Panini Comics del 7 novembre 2024

Star Wars: l’Alta Repubblica Fase III 1

Figli della Tempesta

Star Wars: L’Alta Repubblica

19,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #1/4, Star Wars: Revelations (2023) #1

Un anno dopo la distruzione del Faro Starlight i Nihil imperversano su una Repubblica in ginocchio e sui Jedi in ambasce. Ma ai margini della galassia, il Maestro Jedi Keeve Trennis è pronta a lanciarsi in un disperato attacco contro una forza d’invasione Nihil! E se le voci sul suo ex Maestro Skeer fossero vere? La Fase III a fumetti inizia qui!

Star Wars Romanzi Legami di Sangue

23,00 €

Contiene: Star Wars: Bloodline



Vent’anni dopo la Battaglia di Endor in cui la Ribellione ha sconfitto l’Impero, la galassia vive un’epoca di pace. Come tutti, anche Leia Organa ha pensato che fosse una conquista duratura, ma come molti ha dovuto ricredersi. Inaspettati conflitti serpeggiano nel Senato e Leia si trova a fronteggiare ogni sorta di pericolo per la neonata democrazia: boss criminali, infidi politicanti, gruppi ancora fedeli all’Impero, lotte sotterranee in seno alla Nuova Repubblica e una misteriosa minaccia ai confini della galassia. Possibile che l’unica soluzione sia accentrare, ancora una volta, troppo potere in una persona sola?