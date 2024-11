Le uscite DC targate Panini del 7 novembre 2024, dopo le tante uscite per Lucca Comics & Games, constatano solo di un nuovo numero di Batman, che prosegue l’acclamata gestione di Detective Comics firmata da Ram V e denominata Notturno di Gotham, un enorme successo di critica in patria.

La versione di Batman di Ram V in Detective Comics è stata definita come una “opera gotica”, caratterizzata da una profonda tragicità. Ram V esplora il concetto di “salvare” Gotham, ponendo domande su cosa questo significhi davvero per Batman, per Bruce Wayne e per la società. Salvare Gotham può essere visto come un nostalgico ritorno a un passato idealizzato e sicuro, ma la sicurezza è un concetto relativo: ogni area della città ha un’idea diversa di cosa significhi sentirsi protetti. Ram V riflette su cosa significhi “salvare” Gotham e se una città privata delle sue parti negative possa ancora considerarsi tale. Utilizza il personaggio di Due Facce, il quale è stato “salvato” ma attraverso l’eliminazione di una parte della sua personalità, per esplorare queste ambiguità morali.

Inoltre, Ram V sottolinea come non sia semplice classificare i personaggi come “buoni” o “cattivi”, criticando la tendenza moderna a rafforzare categorie predefinite che limitano il dramma narrativo. La sua Gotham è volutamente complessa e caotica, riflettendo la complessità della vita stessa. Le storie migliori, secondo Ram V, non soddisfano sempre i desideri dei lettori, ma possono invece sfidarli, permettendo una riflessione più profonda sui temi fondamentali della vita e sulla natura umana.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 31 ottobre 2024.

Le uscite DC Panini del 7 novembre 2024

Batman 106

6,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1085/1086

Batman è tornato! Ma Gotham è ancora la sua città?

In sua assenza, un ordine sinistro e innaturale ha iniziato a governare le ombre della città.

Viene quasi da pensare che sia tutto uno scherzo…

Il ritorno di un nemico inaspettato e una scia di caos, distruzione e orrore in una città che solo il Cavaliere Oscuro può salvare!