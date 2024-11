Storm celebra il Black History Month della Marvel con lo speciale Lifedream

L’anno prossimo, Marvel Comics celebrerà il Black History Month mettendo sotto i riflettori Tempesta, uno dei supereroi neri più innovativi della storia della cultura pop, in un nuovissimo speciale a fumetti Marvel’s Voices, STORM: LIFEDREAM #1!

In arrivo a fine gennaio per dare il via al Black History Month, questo epico one-shot dell’antologia Marvel’s Voices vede vari team creativi neri unire le forze per onorare le tante vite straordinarie di Ororo Munroe, giusto in tempo per il cinquantesimo anniversario del personaggio!

LEGGI ANCHE:



Sam Wilson torna protagonista di una miniserie come Captain America

Curato dalla giornalista superstar e autrice di Marvel’s Voices Angélique Roché, STORM: LIFEDREAM includerà storie di Curtis Baxter, che ha recentemente fatto il suo debutto in Marvel Comics con MILES MORALES: SPIDER-MAN ANNUAL (2023) #1, dell’autrice di best-seller Brittney Morris (SLAY, The Cost of Knowing), dello scrittore e artista vincitore del premio Eisner John Jennings (Kindred, SILVER SURFER: GHOST LIGHT), dell’artista Marvel italiana Karen S. Darboe (BLOODLINE: DAUGHTER OF BLADE), dell’acclamato copertinista Edwin Galmon e molti altri.

Featuring a team of all Black creators, experience a whirlwind journey across Storm’s most iconic eras, just in time for her 50th anniversary. 🎉 pic.twitter.com/HJTNyu4xqt — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 23, 2024

Quando gli storici intergalattici cercheranno di aggiornare i loro archivi su una delle X-Men più famose della storia multiversale, troveranno una donna troppo potente da contenere – e rischieranno di scatenare un lato di lei che nessuno ha mai visto prima! Vivete un viaggio vorticoso attraverso le epoche più iconiche di Tempesta, mentre un’entità maligna minaccia di corrompere la sua eredità!

Negli ultimi mesi Tempesta ha conosciuto una crescita esponenziale, unendosi agli Eroi più potenti della Terra in AVENGERS di Jed MacKay e Valerio Schiti e con il lancio della sua nuova serie regolare di Murewa Ayodele e Lucas Werneck. I fan non vorranno perdersi questa speciale riflessione sull’impatto di Tempesta in quello che si preannuncia come un momento cruciale nella straordinaria storia del personaggio!