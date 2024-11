Dynit svela le novità Anime e Live Action a Lucca Comics 2024

Lucca Comics & Games 2024 ha visto Dynit presentare una selezione di novità che spaziano tra classici anime in versione Blu-ray e live action intensi e coinvolgenti, pensati per i fan che apprezzano storie emozionanti e produzioni di alta qualità. Ecco una panoramica delle principali proposte annunciate dall’editore.

Novità in Home Video: Anime in Blu-Ray

Dragon Ball Z – Nuova Edizione in Blu-Ray (2025)

Il celebre anime Dragon Ball Z, un’icona dell’animazione giapponese, verrà riproposto nel 2025 in due cofanetti Blu-ray. Questa edizione rimasterizzata permette di rivivere la saga dei Saiyan con una qualità video potenziata, rendendo giustizia all’impatto visivo delle epiche battaglie di Goku e dei suoi amici contro nemici leggendari. L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, ansiosi di possedere una versione definitiva di questo capolavoro.

Star Blazers – Blu-Ray con Audio Italiano Ri-editato

Tra le novità spicca anche il restauro di Star Blazers, dove Dynit ha voluto riportare alla luce questo anime cult con una versione che includerà l’audio italiano ri-sincronizzato sul video giapponese, preservando così l’integrità dell’edizione originale. La colonna sonora manterrà le tracce giapponesi, ma le sigle saranno proposte in inglese, facendo di questa nuova edizione un omaggio completo a una serie che ha fatto storia.

She and Her Cat – Miniserie su Blu-Ray

Adattamento del cortometraggio di debutto di Makoto Shinkai, She and Her Cat è una miniserie che esplora il rapporto intimo tra una giovane donna e il suo anziano gatto, Daru. Attraverso gli occhi del gatto, osserviamo la vita della sua padroncina, le sfide quotidiane e le relazioni che la tengono ancorata a un mondo spesso crudele. Shinkai dona profondità a questa narrazione introspettiva, che alterna momenti di dolcezza a riflessioni sulla solitudine e sulla resilienza.

I Live Action in Arrivo sul Grande Schermo

I Want to Eat Your Pancreas

Basato su una storia profondamente emotiva, I Want to Eat Your Pancreas racconta il legame tra un ragazzo schivo e Sakura, una compagna di classe affetta da una grave malattia al pancreas. Dopo la scomparsa di Sakura, il protagonista trova la propria strada, diventando insegnante e continuando a ricordare il tempo trascorso con lei. Questo adattamento live action offre un viaggio nella memoria e nella crescita personale, esprimendo i valori dell’amicizia e dell’amore in modo struggente e sincero.

Your Eyes Tell (Kimi no Me ga Toikakete Iru)

Your Eyes Tell propone una toccante storia d’amore tra Kaori, una ragazza cieca, e Rui, un ex kickboxer con un passato turbolento. Quando Rui scopre di avere avuto un ruolo nell’incidente che ha cambiato la vita di Kaori, si impegna per aiutarla a recuperare la vista, portando alla luce il potere trasformativo dell’amore e della redenzione. Questo film è un’esplorazione dei legami emotivi e del desiderio di riparare il danno causato, offrendo al pubblico un’esperienza di grande intensità.

April, Come She Will (Shigatsu ni Nareba Kanojo wa)

Nel dramma psicologico April, Come She Will, il protagonista Shun, uno psichiatra di successo, si ritrova a confrontarsi con il passato quando una lettera del suo primo amore e la misteriosa scomparsa della fidanzata Yayoi lo conducono in un viaggio alla ricerca della verità. La trama si sviluppa in un contesto intriso di tensione e introspezione, esplorando la complessità delle relazioni e delle scelte umane.

Dynit a Lucca Comics 2024: Tradizione e Innovazione

Dynit si è confermato un editore capace di unire nostalgia e innovazione, proponendo titoli che non solo rivisitano i classici, ma che introducono anche storie capaci di toccare corde emotive profonde. Le nuove edizioni Blu-Ray di anime iconici, insieme agli adattamenti live action di storie contemporanee, dimostrano un impegno verso una qualità elevata e un’attenzione al pubblico.

Fonte AC