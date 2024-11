Lucca Comics 2024: anche Sensei Manga annuncia nuovi titoli

Durante la prima giornata del Lucca Comics & Games 2024, Sensei Manga ha svelato in anteprima alcuni nuovi titoli che andranno ad arricchire il suo catalogo nei prossimi mesi. Queste novità portano sul palcoscenico narrativo storie profonde e intriganti, ognuna con atmosfere e tematiche uniche, pronte a conquistare una vasta gamma di lettori con generi che spaziano dal mistero gotico al fantasy e al romance drammatico.

Smoky Nectar

Di Akira Minazuki

In Smoky Nectar, la penna di Akira Minazuki ci introduce in un mondo di ombre e misteri, dove lo scrittore Mitsuru Hasegawa si ritrova invischiato in un’indagine su creature oscure note come “Biters”, vampiri con un passato avvolto nel mistero. L’indagine prende una piega inaspettata quando Mitsuru viene messo in guardia dal suo amico d’infanzia, Yuusei Annaka, che si scopre essere lui stesso un Biter. La storia promette un’atmosfera ricca di suspense, tensioni emotive e segreti svelati con cautela, portando i lettori in un viaggio tra le zone più oscure della natura umana e del sovrannaturale.

Smoky Nectar Renew / Domestic Beast

Di Akira Minazuki

Questa seconda parte della saga di Smoky Nectar prosegue l’intensa e complessa relazione tra Mitsuru e Yuusei, alias Anna. Da amici d’infanzia a complici in amore, i due si muovono in un mondo dove il confine tra umano e soprannaturale è labile e i sentimenti diventano sempre più profondi e ambigui. La storia si tinge di nuove sfumature, con intrighi e passioni che si intrecciano a elementi dark e tensioni psicologiche, rendendo questo seguito una tappa imprescindibile per chi ha amato il primo volume.

Sayonara Rose Garden

Di Pepako Dokuta

In una raffinata ambientazione inglese dei primi del ‘900, Sayonara Rose Garden esplora il rapporto tra Alice, una giovane nobildonna, e Hanako, la sua cameriera giapponese. L’equilibrio tra le due si spezza quando Alice chiede ad Hanako di porre fine alla sua vita. Questo evento drammatico spinge Hanako a scavare nelle motivazioni di Alice, trasformando il loro rapporto in un legame profondo e carico di tensione. La narrazione si muove tra dramma storico e introspezione emotiva, con un’attenzione ai dettagli che crea un ritratto affascinante delle complesse dinamiche dell’epoca e dei tormenti interiori delle protagoniste.

His Little Amber

Di Kazuki Natsume

His Little Amber è una storia tenera e sorprendente, dove il confine tra umano e bestiale si sfuma nel rapporto tra Genji, un ex-yakuza vedovo, e Koshiro, un cucciolo di leopardo mutaforma che salva da morte certa. Con il tempo, Koshiro si trasforma da cucciolo adorabile a giovane uomo, e il legame che si sviluppa tra lui e Genji diventa sempre più intenso e complesso. Questo racconto esplora temi di affetto e crescita, affrontando in modo delicato il passaggio dall’innocenza alla maturità e le implicazioni di un amore che va oltre i confini del convenzionale.

Un Catalogo Ricco di Emozioni e Introspezione

Sensei Manga porta al Lucca Comics 2024 una selezione di storie che puntano non solo a intrattenere, ma a coinvolgere profondamente i lettori. Dal mistero oscuro e gotico di Smoky Nectar alla delicata introspezione storica di Sayonara Rose Garden, ogni titolo offre un’esperienza narrativa unica, perfetta per gli appassionati che cercano emozioni forti e riflessioni profonde.

