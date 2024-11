Lucca Comics 2024: gli ultimi annunci Dynit Manga

Durante il terzo giorno del Lucca Comics & Games 2024, Dynit Manga ha svelato alcune delle novità che andranno ad arricchire il proprio catalogo nei prossimi mesi del 2025. Queste opere spaziano da storie di avventura in mondi fantastici a racconti più intimisti, esplorando temi come la magia, la sopravvivenza, il legame con il passato e il desiderio di indipendenza. Ecco una panoramica delle uscite più attese.

Diasporaiser

Autore: Ondori Nukui

Volumi: 2 (concluso)

Ambientato in una Terra sconvolta da alieni con intenzioni malvagie, Diasporaiser narra l’avventura di un giovane misterioso che, insieme a un vecchio eccentrico, si avventura in un mondo dove la magia è la vera essenza della forza umana. Una storia epica e avvincente che esplora il coraggio e la determinazione in un universo pericoloso e fantastico.

Sabikui Bisco

Autori: Shinji Cobkubo e Yusuke Takahashi

Volumi: 4 (concluso)

In un Giappone alternativo e afflitto da una piaga che arrugginisce il corpo umano, Bisco Akaboshi e la dottoressa Milo Nekoyanagi partono alla ricerca del Sabikui, un fungo leggendario che si crede possa curare la malattia. Questa storia combina avventura e un’ambientazione post-apocalittica per narrare la lotta per la sopravvivenza e la speranza di un futuro migliore.

Sanzunokawa Outlet Park

Autore: Hiroaki Terada

Volumi: 2 (in corso)

Lungo il fiume Sanzu, al confine tra la vita e la morte, sorge il Sanzunokawa Outlet Park, un singolare centro commerciale per i defunti che possono acquistare ciò di cui avranno bisogno nell’aldilà. Shiratori, guida di questo luogo, incontra anime con speranze e desideri irrisolti, ma il suo compito è semplicemente accompagnarle. Una storia delicata e profonda che invita a riflettere sui desideri e sulle aspettative che ognuno porta con sé.

Vibrazione a 52 Hz

Autore: Dento Hayane

Volume: Unico

Shiragane, un insegnante che si identifica come omega, incontra per caso il suo vecchio compagno di classe Kiyonari, risvegliando ricordi e impulsi del passato. Vibrazione a 52 Hz è una storia che esplora identità e nostalgia, mostrando come il passato possa influenzare il presente in modi inaspettati.

Pinky Candy Kiss

Autore: Ami Uozumi

Volumi: 3 (in corso)

Una donna trentenne viene lasciata dal fidanzato e trova conforto nell’amicizia di una vecchia compagna del liceo. Questa storia si sviluppa intorno al valore delle relazioni e al percorso di guarigione interiore attraverso il sostegno reciproco. Pinky Candy Kiss è una riflessione sulla perdita e sulla riscoperta di sé.

Kamimachi

Autore: Machiko Kyo

Volumi: 2 (concluso)

Uka, studentessa di un prestigioso istituto, decide di scappare di casa, stanca delle pressioni familiari. Dopo l’incontro con Kagerou, un giovane universitario, e Nagisa, anche lei in fuga, inizia un viaggio alla scoperta di se stessa e della libertà. Kamimachi esplora la ricerca di indipendenza e il superamento delle dinamiche familiari opprimenti.

Andiamo al Family Restaurant

Autore: Yama Wayama

Volume: Unico (in corso)

Satomi Oka si trasferisce a Tokyo per l’università e incontra casualmente Kyoji Narita, un membro della yakuza, in un family restaurant. Tra riflessioni e humor, Andiamo al Family Restaurant narra il riavvicinamento di due personaggi che si confrontano sul cambiamento e sulle scelte di vita in un contesto rilassato e familiare.

Dynit Manga: un catalogo in espansione

Con questi nuovi titoli, Dynit Manga punta a offrire storie avvincenti e sfaccettate che affrontano tematiche universali come il coraggio, la speranza, il desiderio di libertà e il valore delle relazioni.

