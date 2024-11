Domenica 3 novembre, nella cornice del Lucca Comics & Games, l’Arma dei Carabinieri presenta il suo primo romanzo a fumetti, Prima che sia tardi. Alle 11:30, nella storica sala Tobino di Palazzo Ducale, il pubblico avrà la possibilità di scoprire un’opera unica, nata dalla collaborazione tra la Scuola Romana dei Fumetti e le tecniche investigative dei Carabinieri. Saranno presenti grandi ospiti, tra cui Stefano Gabrielli, l’atleta Idea Pieroni del Gruppo Sportivo dei Carabinieri e la creator Kurolily, pronti a parlare di questo progetto innovativo.

Una copertina da film d’azione

La copertina di Prima che sia tardi, realizzata dall’Ente Editoriale dell’Arma dei Carabinieri, è ricca di simboli iconici: una fiamma dorata, figure in divisa e il ritratto in bianco e nero di una giovane ragazza scomparsa. La copertina promette un fumetto che unisce l’estetica dell’azione con una storia dai toni cupi e realistici, pensata per avvicinare i giovani alla vita e alle attività dell’Arma. La storia è ambientata a Roma e segue le vicende del maresciallo maggiore Massimo De Rosa, soprannominato “Ombra”, e della sua squadra del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) in una complessa indagine per ritrovare un’adolescente misteriosamente scomparsa.

Un fumetto che racconta il lato oscuro dell’Italia

La trama di Prima che sia tardi è una corsa contro il tempo che porta i protagonisti a scontrarsi con la criminalità organizzata, spostandosi dai bassifondi delle grandi città fino alle ville di campagna. Diversi reparti dell’Arma sono coinvolti nella ricerca: dalla stazione locale al nucleo radiomobile, dal ROS al RACIS, fino alle unità cinofile e al nucleo elicotteri, passando per i GIS e i reparti di tutela ambientale e del patrimonio culturale. La varietà di questi interventi mostra la complessità e la vastità delle attività dei Carabinieri, rivelando un mondo spesso sconosciuto ai più. “È un fumetto avventuroso dalle tinte noir che si basa su fatti verosimili che potrebbero davvero essere accaduti”, spiega Luca Raffaelli, esperto di fumetti che ha curato l’introduzione del volume, aggiungendo che il realismo è una componente chiave per far sentire il lettore immerso nell’azione.

Un nuovo linguaggio per parlare ai giovani

Il progetto di Prima che sia tardi nasce con l’intento di utilizzare un linguaggio fresco e moderno per comunicare con le nuove generazioni, mostrandogli il ruolo dei Carabinieri sotto una luce diversa. La scelta del fumetto permette di raccontare la quotidianità e le difficoltà che i carabinieri affrontano nelle loro indagini, attraverso un mezzo accessibile e coinvolgente. Ogni tavola trasporta i lettori direttamente nell’azione, permettendo loro di sentirsi parte della squadra e di vivere in prima persona la tensione dell’indagine. Questo approccio innovativo è pensato per stimolare nei giovani la curiosità verso i valori della legalità e della giustizia.

Un debutto attesissimo al Lucca Comics & Games

La presentazione di Prima che sia tardi al Lucca Comics & Games rappresenta un passo importante per l’Arma dei Carabinieri, che con questo progetto editoriale si apre al mondo della cultura pop. L’incontro alla sala Tobino, con ospiti d’eccezione e un pubblico variegato, rappresenta l’occasione ideale per mostrare come l’Arma intenda comunicare con il pubblico più giovane, raccontando le proprie attività in un linguaggio capace di appassionare e ispirare. Questo fumetto noir, con il suo tono avventuroso e realistico, offre uno sguardo nuovo sul lavoro dei carabinieri, avvicinando i giovani a temi di grande rilevanza sociale attraverso la potenza delle immagini e la forza delle parole.

Fonte Luccaindiretta