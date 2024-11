Negli ultimi anni, il franchise di Digimon ha riconquistato vecchi e nuovi fan, grazie a un mix di nostalgia e alla costante attenzione di Toei Animation, sempre pronta a rilanciare il marchio. Con spin-off, sequel e film, Digimon non è mai scomparso davvero, e ora l’annuncio di un’importante espansione del team creativo fa sognare i fan. Durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, la celebre convention italiana, Yu Kaminoki, direttore delle vendite di Toei, ha rivelato una notizia entusiasmante: il team di Digimon è stato ampliato di cinque volte. Un cambiamento che promette di scaldare il mondo degli anime e ha già generato speculazioni su nuovi progetti in arrivo.

Toei guarda al futuro: Digimon diventa “super”

Le parole di Kaminoki, che aveva già supervisionato le vendite di Digimon: Last Evolution Kizuna, non hanno svelato dettagli specifici sul futuro della serie, ma l’annuncio di un’espansione così massiccia del team suggerisce che qualcosa di grande si sta muovendo. I fan si interrogano: questo potenziamento riguarda il comparto commerciale e il licensing o è un segno di un ritorno su schermo con una nuova serie o un film? La risposta per ora rimane in sospeso, ma una cosa è certa: Digimon è ancora un elemento cruciale nella strategia di Toei Animation.

Un anniversario speciale e nuovi progetti in vista?

Recentemente, Digimon ha sorpreso i fan con una serie di iniziative per celebrare un anniversario importante. Durante il New York Comic Con di ottobre, Toei ha rilasciato un breve video celebrativo dedicato a Digimon Adventure, per ricordare il lancio della serie originale nel lontano 1999. Questa iniziativa ha riportato alla luce i volti e i ricordi della serie che ha segnato una generazione, ma senza lasciar intendere nulla di concreto per il futuro. Digimon Adventure festeggia i 25 anni e, per i fan di lunga data, l’attesa per un nuovo capitolo è palpabile.

La nuova vita di Digimon tra film e serie

Nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale di un ritorno in grande stile, Digimon è tutt’altro che scomparso. L’ultima serie TV, Digimon Ghost Game, è terminata nel marzo 2023, mentre a ottobre Toei ha lanciato Digimon Adventure 02: The Beginning, un film che ha riportato il pubblico tra i protagonisti di Digimon Adventure 02, ora in veste adulta. Questo salto temporale ha riscosso successo tra i fan, intensificando il desiderio di nuovi contenuti.

