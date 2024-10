Per i fan di Pokemon, Ash Ketchum è sempre stato un punto di riferimento. Fin dagli anni ’90, generazioni di spettatori hanno seguito le sue avventure, crescendo con lui nel corso delle sue innumerevoli avventure. Dopo oltre 25 anni, il giovane allenatore ha detto addio all’anime, lasciando spazio a una nuova generazione di protagonisti. Tuttavia, dietro la sua uscita si cela un dramma interno che ha scosso gli alti vertici di Game Freak.

Il dramma dietro le quinte: dubbi e cambi di rotta

Secondo un recente “teraleak” che ha colpito il fandom di Pokemon, Game Freak non era affatto convinta della decisione di far uscire di scena Ash. La fuga di notizie, diffusa sui social da Centro Leaks, ha svelato che Game Freak “non apprezzava la direzione che i produttori dell’anime stavano prendendo” per il nuovo show Pokemon Horizons: The Series, il primo senza Ash come protagonista. Questo ha creato una tensione tra le parti, poiché l’assenza del personaggio ha portato a ritardi significativi nel lancio della nuova serie.

L’epilogo di Ash: un addio inaspettato

Inizialmente, il team dell’anime non aveva programmato un lungo epilogo per Ash. L’idea era di chiudere il capitolo del famoso allenatore con la fine di Pokemon Journeys: The Series. Tuttavia, i ritardi nella produzione di Pokemon Horizons hanno dato l’opportunità al team creativo di dedicare ad Ash un epilogo di undici episodi, un’occasione perfetta per dire addio al personaggio che ha segnato un’epoca. Questo epilogo ha visto Ash, ormai campione globale dopo aver vinto il Masters Eight Tournament, partire per una nuova avventura, riunendosi con vecchi amici come Misty, Brock e Gary.

L’importanza di Ash per il franchise

Ash Ketchum non è solo un personaggio iconico; è anche il volto di un brand che ha dominato l’industria per decenni, contribuendo a far guadagnare al franchise oltre 150 miliardi di dollari. Il successo dell’anime è sempre andato di pari passo con i videogiochi, con Ash come guida nelle nuove regioni e generazioni di Pokemon. Lasciare l’anime senza di lui era un rischio enorme, motivo per cui Game Freak era comprensibilmente nervosa.

L’eredità di Ash e il futuro di Pokemon

Nonostante la preoccupazione, Pokemon Horizons sembra aver passato il test a pieni voti in Giappone, proponendo nuovi personaggi come Liko e Roy, supportati dalla regione di Paldea. Il cambio di direzione ha ottenuto un discreto successo, ma è inevitabile che molti fan nostalgici continuino a sentire la mancanza di Ash e del suo inseparabile Pikachu.

Ash Ketchum tornerà?

La transizione ha avuto un impatto, ma il franchise sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Tuttavia, con l’uscita di nuovi giochi Pokemon all’orizzonte, non sarebbe sorprendente vedere Ash tornare, magari per un’apparizione speciale o per un’ulteriore evoluzione del personaggio. Dopo tutto, per molti fan, Ash non è solo un personaggio: è il cuore di Pokemon.

In sintesi, l’uscita di Ash Ketchum da Pokemon ha causato tensioni dietro le quinte, ma l’anime sta esplorando nuove strade con Pokemon Horizons. Tuttavia, il legame tra Ash e il franchise è così forte che un suo ritorno non è da escludere.

