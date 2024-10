Nel quarto episodio di Dandadan, l’anime continua a esplorare nuove frontiere tra l’horror e il comico, con contenuti sorprendenti e animazioni incredibili. Fin dall’inizio, la serie ha mostrato la sua propensione a spingere i limiti del paranormale, introducendo personaggi inquietanti e scene surreali. Questa volta, Okarun e Momo tornano nel tunnel maledetto per affrontare Turbo Granny, la spettrale entità ossessionata dal giovane protagonista, dando vita a uno degli episodi più frenetici e scioccanti fino ad ora.

La Sfida Mortale e l’Attacco Controverso di Okarun

Turbo Granny, nota per la sua natura perversa e la capacità di spiazzare i suoi nemici, accetta la sfida lanciata da Okarun e Momo. Tuttavia, in un gioco di astuzia, la spiritella manipola le regole, dando ai protagonisti solo una manciata di minuti per sfuggirle. Mentre la tensione cresce e Turbo Granny si avvicina minacciosa, Okarun si ritrova con le spalle al muro e sfodera un attacco inaspettato e volutamente disturbante.

Per guadagnare tempo e salvare Momo, intrappolata in una situazione inquietante, Okarun decide di fare l’impensabile: cede alla provocazione della Granny, che in passato gli aveva chiesto se volesse “allattarsi” da lei. La scena è tanto esilarante quanto raccapricciante, con Okarun che sfrutta il momento per confondere l’oscura entità e trovare un’opportunità per contrattaccare. Anche se l’atto non riesce a sconfiggere del tutto Turbo Granny, riesce a guadagnare secondi preziosi per mettere insieme un nuovo piano.

L’episodio non è solo importante per l’attacco NSFW di Okarun, ma anche per la qualità visiva che Studio Science SARU ha saputo realizzare. Non presente nella versione cinematografica Dandadan: First Encounter, questo episodio permette allo studio di mostrare tutta la sua creatività nelle sequenze animate. La velocità e la fluidità dell’azione dimostrano l’impegno del team nel catturare l’essenza folle e frenetica della serie.

Dandadan ha solo iniziato a esplorare il mondo delle minacce sovrannaturali e aliene, e la Turbo Granny rappresenta solo la punta dell’iceberg. Con oltre 150 capitoli nel manga, i fan possono aspettarsi stagioni future piene di azione e colpi di scena. Anche se la Turbo Granny sembra essere stata sconfitta, gli appassionati del manga sanno bene che nel mondo paranormale di Dandadan, “ciò che è morto potrebbe non restare morto”.

Con la promessa di otto episodi aggiuntivi, la prima stagione di Dandadan si prospetta un viaggio adrenalinico tra incubi sovrannaturali, scene esilaranti e azione ai limiti dell’assurdo. Non resta che prepararsi per nuove sorprese che sicuramente lasceranno il segno.

Fonte Comic Book