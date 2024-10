Jujutsu Kaisen ha concluso il suo percorso nel manga, ma il creatore Gege Akutami ha ancora alcune sorprese per i fan. La serie shonen di grande successo ha lasciato un vuoto nella lineup di Weekly Shonen Jump, ma Akutami continua a rispondere alle domande rimaste in sospeso, rivelando dettagli sui personaggi e i loro segreti. Una delle questioni più discusse dai fan riguardava il genere di Uraume, il misterioso subordinato di Sukuna. Di recente, il mangaka ha finalmente fornito una risposta chiara.

Chi è Uraume e Perché il Suo Genere Ha Generato Dibattito?

Per chi segue solo l’anime, Uraume è un personaggio introdotto principalmente nell’arco dell’Incidente di Shibuya, nella seconda stagione. È un fedele seguace di Sukuna, dotato di poteri maledetti legati al controllo del ghiaccio, una combinazione letale che lo rende un avversario temibile sia in attacco che in difesa. Nell’anime, Uraume ha un ruolo significativo, ma la sua storia diventa ancora più centrale nel manga, durante l’arco del Culling Game, che sarà il fulcro della terza stagione.

I fan si sono spesso interrogati sul genere di Uraume, soprattutto dopo aver visto il personaggio agire e interagire con gli altri antagonisti. La confusione è stata alimentata dal linguaggio ambiguo utilizzato nel manga, e per lungo tempo la questione è rimasta senza una risposta chiara. Ma ora, grazie ad Akutami, il mistero è stato risolto.

La Rivelazione di Akutami: Il Passato di Uraume

In un recente aggiornamento del manga, Gege Akutami ha finalmente chiarito la questione del genere di Uraume, spiegando che il personaggio era originariamente un uomo, ma che, a causa di un contratto con Kenjaku, si è reincarnato in un corpo femminile. Akutami ha dichiarato: “Originariamente, Uraume era un uomo, ma a causa del contratto con Kenjaku, è rinato in un corpo femminile (Himi Shiori)… L’avevo accennato altrove?”

Questa spiegazione lega ulteriormente Uraume al complicato schema dei giocatori del Culling Game, in cui i nomi dei partecipanti reincarnati sono gli stessi delle loro vite precedenti. Questo chiarimento non solo risolve il dibattito tra i fan, ma getta anche nuova luce sull’intricato legame tra Uraume, Kenjaku e Sukuna.

Il Futuro dell’Anime di Jujutsu Kaisen

Dopo il successo della seconda stagione, Studio MAPPA ha confermato l’arrivo di una terza stagione, anche se senza una data ufficiale di uscita. L’arco del Culling Game sarà al centro della prossima stagione, e i fan possono aspettarsi un’azione frenetica e nuovi sviluppi nella lotta tra Yuji e Sukuna. Tuttavia, dato il fitto calendario di MAPPA e il tempo impiegato tra la prima e la seconda stagione, è improbabile che la terza stagione arrivi prima del 2025.

Per quanto riguarda la quantità di materiale rimanente nel manga, è probabile che ci sia spazio per almeno un’altra stagione e, forse, un film che concluda l’intera storia. I lettori del manga sanno che il finale riserva scontri epici e un numero considerevole di perdite, portando la storia di Jujutsu Kaisen a una conclusione memorabile.

Con la rivelazione del genere di Uraume, Akutami ha dimostrato di essere ancora impegnato a rispondere alle domande dei fan e a chiudere tutti i punti lasciati in sospeso. Mentre l’anime prosegue verso il suo gran finale, i fan di Jujutsu Kaisen possono aspettarsi ulteriori rivelazioni e colpi di scena nella battaglia finale contro Sukuna. La storia ha ancora molto da offrire e, sebbene la fine sia già stata scritta per i lettori del manga, l’avventura animata di Yuji è destinata a continuare ancora per un po’.

Fonte Comic Book