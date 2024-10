Berserk: la fine è vicina? Ecco cosa aspettarsi dal manga

L’inizio della fine: gli indizi del cavaliere del teschio

Uno dei segnali più forti arriva da un capitolo scritto dallo stesso Miura prima della sua morte. Il misterioso cavaliere del teschio, dopo il recupero della sanità mentale di Casca, avverte Guts che la sua storia sta entrando nel capitolo finale. Questo momento, che ha segnato la fine del lungo viaggio interiore di Casca, ha anche posto un importante checkpoint per la trama di Berserk, portando avanti la narrazione verso uno scontro inevitabile tra Guts e Griffith.

Attualmente, il manga si sta addentrando nell’arco dell’esilio orientale, che sembra rappresentare la preparazione finale per un epico scontro tra Guts e Griffith. Dopo la devastante Eclissi, Guts ha cercato di lasciarsi il passato oscuro alle spalle, creando nuove amicizie e alleanze. Tuttavia, la sua sete di vendetta contro Griffith, ora noto come Femto, resta forte. Nell’arco attuale, Guts e i suoi compagni sembrano vicini a unirsi all’impero Kusshan nella battaglia contro la Banda dei Falco, accrescendo la possibilità di uno scontro finale.

La promessa del finale da parte di Mori

Lo scrittore Kouji Mori, amico intimo di Miura, ha rassicurato i fan affermando che non ci vorranno altri “dieci anni” per assistere alla conclusione di Berserk. L’autore e gli artisti dello Studio Gaga stanno seguendo una sorta di schema, basato sulle conversazioni avute con Miura e sui suoi appunti, cercando di mantenere intatta la trama. Nonostante le differenze nel tratto o nello stile narrativo, questa scelta rappresenta il miglior modo per dare alla storia una conclusione degna.

Il futuro di Guts: redenzione o vendetta?

Mentre la serie si avvicina alla sua conclusione, una delle domande più importanti riguarda il destino di Guts. Il protagonista è cambiato profondamente nel corso della storia, passando dall’essere un mercenario solitario a un leader, e ha persino collaborato con Griffith in passato per abbattere nemici comuni. Questo lascia aperta la possibilità che Guts possa scegliere la redenzione invece della vendetta, o che la sua storia possa chiudersi con un grande sacrificio.

Con la conclusione prevista dell’arco attuale e i continui riferimenti alla fine imminente, i fan si interrogano su come Berserk possa terminare. L’ultimo capitolo scritto da Miura, il 364, ci ha mostrato un Griffith quasi umano, commosso come mai prima d’ora, sollevando ulteriori interrogativi sulle sue vere intenzioni. Anche se non vedremo necessariamente Guts uccidere Griffith in uno scontro risolutivo, Berserk ha sempre trattato temi complessi e ambigui, offrendo una profonda esplorazione della condizione umana.

Mentre Studio Gaga e Kouji Mori continuano a rilasciare nuovi capitoli, con un prossimo appuntamento previsto già per novembre, resta viva la speranza che la serie possa mantenere uno stile più regolare e condurci verso una conclusione epica e rispettosa del lascito di Miura.

Fonte Comic Book