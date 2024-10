Dandadan, il nuovo anime di Science Saru, sta già dominando le classifiche di Netflix, dimostrando di essere un successo a livello globale. Dopo mesi di attesa, il debutto è stato accolto con entusiasmo e la cura nei dettagli del team di produzione ha dato i suoi frutti. Disponibile in streaming in tutto il mondo, Dandadan ha rapidamente conquistato il pubblico, salendo in cima alle classifiche dopo poche settimane dal suo debutto.

Dandadan: un successo globale su Netflix

Dal 4 ottobre, data di debutto in Giappone, Dandadan ha immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori internazionali. Diretto da Fuga Yamashiro, l’anime ha trovato rapidamente il suo pubblico, guadagnandosi un posto nella Top 10 globale delle serie TV non in lingua inglese su Netflix tra il 7 e il 13 ottobre. Con 4,3 milioni di visualizzazioni, Dandadan si è piazzato al secondo posto, appena dietro Deceitful Love. Inoltre, ha condiviso la lista con un’altra grande novità, Ranma 1/2, che con il suo reboot esclusivo su Netflix ha raggiunto il quinto posto.

Oltre ai numeri globali, Dandadan è entrato nella Top 10 di diversi paesi: top 10 in Italia e primo in Giappone, confermando la sua enorme popolarità. Anche in paesi come il Messico, l’anime ha ottenuto posizioni di rilievo nelle classifiche locali, rafforzando ulteriormente il suo impatto globale.

Va sottolineato che Dandadan non è un’esclusiva Netflix: l’anime è disponibile anche su Crunchyroll. Nonostante ciò, è riuscito a imporsi nella Top 10 della piattaforma di streaming, a testimonianza della qualità della produzione e del fascino dei suoi personaggi. Okarun e Turbo Granny sono diventati rapidamente volti iconici, soprattutto quest’ultima che, con il suo carattere stravagante, è diventata la vera star dell’anime.

Perché Dandadan sta spopolando?

Se ancora non hai dato un’occhiata a Dandadan, è il momento di recuperare. Siamo solo al terzo episodio della prima stagione, ma l’anime ha già catturato l’attenzione grazie al suo stile unico e alla fusione di generi. Dandadan si presenta come un mix di commedia romantica e avventura sovrannaturale. La chimica tra i protagonisti, Momo e Okarun, è perfetta per affrontare ogni tipo di minaccia, dai fantasmi agli alieni.

La loro dinamica e il supporto del loro gruppo variegato hanno fatto sì che l’anime fosse paragonato a un incrocio tra X-Files, Scooby-Doo e Bleach. Se sei alla ricerca di una nuova serie da seguire questo autunno, Dandadan potrebbe essere la scelta giusta.

