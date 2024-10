One Piece: una nuova teoria parla del famoso tesoro di Roger

Per decenni, One Piece ha seguito le vicende di Rufy il cui obiettivo è quello di diventare il Re dei Pirati. Nonostante il manga sia in corso da tantissimi anni, i fan si chiedono ancora cosa sarà il leggendario tesoro noto come “Il One Piece”. E recentemente è emersa una teoria secondo cui il leggendario pirata potrebbe averel avuto in mente qualcosa di più ampio del tesoro stesso.

Gol D. Roger era già morto quando la serie ha presentato Rufy, ma con una serie di flashback il manga ha mostrato alcune delle grandi gesta del pirata leggendario.

Ha affrontato avversari pazzeschi, tra cui Barbabianca con i due che si equivalevano. Mentre il flashback mostrava Roger che scopriva il One Piece insieme a Kozuki Oden di Wano, non abbiamo ancora ricevuto una risposta definitiva su cosa potrebbe essere il tesoro. Ma i fan non smettono di trarre le proprie conclusioni.

Per un bel po’ di tempo, molti fan degli anime hanno creduto che One Piece potesse essere una metafora, in quanto alla fine si sarebbe rivelato qualcosa di simile a uno specchio per evidenziare gli “amici fatti lungo la strada” per scoprire il tesoro stesso. Nel 2019, Eiichiro Oda ha dichiarato chiaramente che non si trattava di un concetto non tangibile, bensì di un vero tesoro. Una teoria dei fan immagina che l’oggetto in questione potrebbe essere abbastanza potente non solo da incoronare un nuovo re pirata, ma anche da unire il mondo intero.

Grand Line e Red Line non potrebbero essere più diverse, con la prima ampiamente considerata un posto piuttosto pericoloso. Con i recenti sviluppi nel manga di One Piece che mettono in bilico il futuro del mondo in generale, è del tutto possibile che Oda abbia creato il tesoro per unirlo.

Di recente, Toei Animation ha annunciato che l’adattamento anime andrà in pausa e sarà assente per sei mesi. Dopo il suo ultimo episodio, l’arco dell isola di Egghead tornerà infatti ad aprile 2025, ma fortunatamente, il manga non farà lo stesso. Eiichiro Oda continua a pubblicare nuovi capitoli su base settimanale.

