My Hero Academia annuncia l’ottava stagione: si conclude la serie anime

My Hero Academia ha documentato la battaglia finale della Classe 1-A nella sua settima stagione, quindi non dovrebbe sorprendere che ci sarà una nuova stagione in arrivo. Tuttavia quello che stupisce è che Studio Bones non solo ha confermato che l’ottava stagione sarà il finale della serie, ma anche che i fan non dovranno aspettare troppo prima del suo debutto. L’annuncio in questione è accompagnato da un nuovo trailer e dettagli specifici sulla stagione che sancirà la fine della serie anime di My Hero Academia.

Nel finale della settima stagione, la battaglia tra Himiko Toga e Uravity è giunta al termine, con Toga che si è resa conto se avesse cercato di aiutare gli altri donando il suo sangue, avrebbe potuto vivere una vita più felice. Dall’altra parte della battaglia, Toshinori Yagi, alias All Might, indossa finalmente la tanto attesa “armatura di Iron Man” realizzata con parti del suo elegante mezzo, Hercules. Considerando l’insormontabile livello di potenza di All For One, questa non è una lotta che All Might può vincere, ma il suo obiettivo è guadagnare tempo.

Studio Bones ha rilasciato un nuovo trailer e un poster per confermare l’ottava stagione che porterà a termine la storia di Deku. Inoltre lo studio di animazione ha anche rivelato che la stagione arriverà nel 2025, il che significa che i fan non dovranno aspettare molto per vedere lo scontro finale sul piccolo schermo.

Ci sono solo due grandi scontri rimasti nell’anime di My Hero Academia ed entrambi riguardano One For All e All For One. Se l’adattamento anime continua a seguire gli eventi del manga, sarà interessante vedere se la stagione finale sarà più breve della settima. Con villain come Dabi, Toga, Spinner e Gigantomachia sconfitti, Shigaraki e All For One sono ancora in piedi e non tutti escono vivi dall’anime.

Per quanto riguarda il futuro dell’anime al di fuori della serie televisiva, My Hero Academia non ha confermato che il recentemente film You’re Next sarà l’ultimo film del franchise. Con il manga che si è ufficialmente concluso quest’estate, My Hero Academia rimarrà un grande punto di riferimento anche in futuro.

Fonte – Comicbook