Dragon Ball Daima Ricrea Momenti Iconici di Dragon Ball Z

“Dragon Ball Daima” ha fatto il suo debutto, non solo preparando il terreno per la nuova trama che vedrà Goku e i suoi compagni Z-Fighters trasformati in bambini, ma anche cogliendo l’opportunità di rivisitare alcuni momenti cruciali di “Dragon Ball Z”. Per capire cosa è successo all’ex re del Regno dei Demoni, Dabura, i nuovi villain Gomah e Makaioshin devono esplorare gli eventi del Majin Buu. Grazie all’evoluzione delle tecniche di animazione di Toei Animation, gli spettatori hanno avuto la possibilità di vedere come sarebbero apparse le battaglie con le varie forme di Majin Buu, se fossero state animate oggi.

Anche se la serie televisiva di “Dragon Ball Super” si è conclusa nel 2018, il franchise ha continuato attraverso due film. “Dragon Ball Super: Broly” e “Dragon Ball Super: Super Hero” hanno mostrato i guerrieri Z dopo il Torneo del Potere. Quest’ultimo film ha sorpreso molti, utilizzando il nuovo stile di animazione di Toei, già visto in serie shonen come “One Piece”, per ricreare i primi giorni di Son Goku e l’arco di Cell in “Super Hero”. Mentre un remake di “Dragon Ball” o “Dragon Ball Z” non è stato ancora annunciato, “Daima” e “Super Hero” danno ai fan un’idea di come potrebbe essere.

“Dragon Ball Z” rinato

Il primo episodio di “Dragon Ball Daima” si concentra principalmente sulla ricreazione di momenti fondamentali dell’arco di Majin Buu, tra cui la battaglia di Majin Vegeta, Gotenks contro Super Buu, Gohan contro Super Buu e la morte di Kid Buu. Toei Animation ha superato sé stessa, ricreando altre scene chiave della serie, e se “Dragon Ball Z” avesse mai bisogno di una rinfrescata, sarebbe difficile immaginare un esempio migliore di quanto visto nel primo episodio di “Daima”.

Il futuro della prima stagione di “Dragon Ball Daima”

Il primo episodio di “Daima” si conclude con Gomah e Makaioshin che riescono a utilizzare le sfere del drago terrestri per trasformare Goku e compagni in “bambini di prima elementare”. Anche se gli eroi dell’anime sono stati depotenziati, abbiamo già visto nei materiali promozionali che Goku può ancora trasformarsi in Super Saiyan. Resta da vedere se riuscirà a superare questa forma iniziale, ma anche solo questa trasformazione lo mette in una buona posizione per le sfide future.

Come mostrato nel nuovo anime, i demoni del Regno dei Demoni hanno piani per il futuro, riflettendo su eventi passati. Gomah potrebbe non essere grande quanto Dabura, l’ex sovrano degli inferi, ma questo non lo ferma dal mettere in atto i suoi piani diabolici. Con un misterioso Namecciano, Neva, al suo fianco e un Kaioshin al suo servizio, il villain sembra destinato a creare non pochi problemi ai guerrieri Z nel prossimo futuro.

Al momento, non è stato confermato alcun remake di “Dragon Ball”, ma numerosi revival di anime sono stati lanciati recentemente. Serie come “Ranma 1/2” e “Urusei Yatsura” hanno ricevuto nuovi adattamenti, e persino “One Piece” sta rivivendo le storie passate grazie alla serie live-action di Netflix. Se “Dragon Ball” o “Dragon Ball Z” ricevessero un remake, sarebbero in buona compagnia.

Fonte Comic Book