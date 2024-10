Dragon Ball: Gohan Black è il villain perfetto per Future Trunks

Dragon Ball: Sparking Zero ha introdotto un nuovo personaggio che ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan: Gohan Black. Questo antagonista rappresenta un’interessante rivisitazione del figlio di Goku e potrebbe essere il villain perfetto per Future Trunks, uno dei personaggi più amati della serie, soprattutto per il suo ruolo nell’arco narrativo di Goku Black in Dragon Ball Super.

Chi è Gohan Black?

In questa linea temporale alternativa, Gohan riesce a raggiungere il massimo del suo potere durante gli eventi di Resurrection of F, sconfiggendo il rinato Freezer. Grazie all’allenamento con Piccolo, Gohan non solo supera Goku e Vegeta, ma diventa l’eroe più potente dell’universo. Questo potere attira l’attenzione di Zamasu, il Kaioshin ribelle, che decide di possedere il corpo di Gohan, piuttosto che quello di suo padre, come visto nella trama originale con Goku Black. In questo nuovo scenario, Gohan Black emerge come il perfetto antagonista per Future Trunks, portando con sé un livello di conflitto emotivo e narrativo che aggiunge profondità alla trama.

Il Conflitto Tra Gohan Black e Future Trunks

L’introduzione di Gohan Black non è solo interessante per l’aspetto narrativo, ma anche per il legame emotivo che potrebbe svilupparsi tra lui e Future Trunks. Future Gohan, la versione alternativa di Gohan, è un personaggio molto apprezzato dai fan di Dragon Ball, grazie alla sua apparizione nello speciale Dragon Ball Z: The History of Trunks. Qui, Future Gohan sacrifica tutto, persino la sua vita, per combattere contro gli Androidi 17 e 18, proteggendo Trunks. Vedere Future Trunks affrontare una versione malvagia del suo ex mentore aggiungerebbe un livello di dramma e complessità emozionale che, purtroppo, è mancato nello scontro tra Future Trunks e Goku Black.

In Dragon Ball Sparking Zero, questo conflitto viene rappresentato in modo straordinario. Mentre Trunks ha salvato Goku in passato, non ha mai avuto una connessione emotiva altrettanto forte con lui come l’ha avuta con Gohan. Un combattimento contro Gohan Black, invece, potrebbe far emergere emozioni molto più intense e rendere la battaglia ancora più avvincente per i fan.

Gohan Black nel Passato

Non è la prima volta che vediamo una versione di Gohan in un ruolo da villain. In Super Dragon Ball Heroes, una versione di Gohan chiamata “Warrior in Black” è già apparsa. Questa versione di Gohan, sebbene non posseduta da Zamasu, si è trovata in una posizione oscura a causa della perdita di Bulma e Trunks nel suo universo. Questo evento lo ha portato su un cammino di disperazione, pronto a fare qualsiasi cosa pur di riportarli in vita.

In questo spin-off, la battaglia tra il Gohan malvagio e Future Trunks del Time Patrol è stata uno dei momenti più emozionanti. Anche se Super Dragon Ball Heroes spesso accelera gli eventi, questo scontro ha saputo emozionare i fan, mostrando un legame emotivo molto forte tra i due personaggi.

L’introduzione di Gohan Black in Dragon Ball: Sparking Zero offre un’opportunità unica per esplorare nuovi sviluppi narrativi e conflitti emotivi. Far tornare Future Trunks in Dragon Ball Super con un nemico come Gohan Black potrebbe essere una scelta creativa che arricchirebbe ulteriormente la trama. Questo conflitto tra maestro e allievo, legato a emozioni profonde e tradimenti, è esattamente il tipo di evoluzione che i fan potrebbero apprezzare in futuro.

Con l’aggiunta di Gohan Black, Dragon Ball potrebbe continuare a sorprendere e a esplorare nuove dimensioni della sua già vasta narrazione.

Fonte Comic Book