Kagurabachi: MAPPA potrebbe potenzialmente lavorare su una serie anime

Kagurabachi è tra le serie shonen che hanno più recentemente debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E già con i suoi capitoli iniziali, il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono ha rapidamente conquistato i lettori fino a conquistarsi una solida fanbase che segue attentamente gli sviluppi del protagonista principale.

Il successo è arrivato così all’improvviso da spingere i lettori a chiedere a gran voce un adattamento anime e pare che siano degli aggiornamenti molti interessanti a tal proposito. Stando ai rumor riportati dall’insider AnimeTsumi sulla propria pagina X, pare che uno studio di animazione molto famoso potrebbe concretamente farsi avanti per adattare Kagurabachi. Stiamo parlando di Studio MAPPA, noto per aver le serie anime de L’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Vinland Saga.

Più precisamente pare che Studio MAPPA si stia inserendo per poter ricevere l’approvazione per adattare il nuovo titolo tanto chiacchierato di Shonen Jump. E Shueisha ha dato il via libera al progetto anime di Kagurabachi, quindi questo significa che l’intenzione è spingere sulla serie. Inoltre sembra che MAPPA non sia l’unico studio di animazione interessato a Kagurabachi, in quanto si tratta di una corsa a quattro. Dunque ci sarebbero altri tre studi di animazione.

Quelli che non sono interessati sono Madhouse, Ufotable e Bones. Takeru Hokazono ha recentemente elogiato l’animazione del nono episodio di The Elusive Samurai, adattato da Studio Cloverworks. Quest’ultimo dettaglio è apparentemente irrilevante, visto che i mangaka sono sempre più coinvolti nello sviluppo dell’adattamento anime del proprio manga.

Non resta quindi che aspettare e vedere chi si aggiudicherà quello che potrebbe essere la prossima colonna di Shueisha. Al momento il manga ha avviato il nuovo arco narrativo, che prosegue le vicende di Chihiro.

Gli eventi ruotano quindi attorno a Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre. Si tratta del famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira, e desidera diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, un giorno una tragedia cambierà la vita del giovane quando assiste all’assassinio di suo padre. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.