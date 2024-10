Oshi no Ko si prepara a espandere il suo universo con un nuovo film e una serie tv live-action, e i fan hanno potuto dare un primo sguardo a questo progetto grazie a un trailer che ha suscitato molta curiosità. Dopo il successo della seconda stagione dell’anime, conclusasi quest’estate e con la terza stagione già in fase di lavorazione, Oshi no Ko è pronto per un adattamento in live-action. Ma questo nuovo capitolo riuscirà a mantenere le aspettative?

Il trailer del live-action di Oshi no Ko

Nel trailer appena rilasciato vediamo i protagonisti della storia prendere vita attraverso attori in carne e ossa. Nagisa Saito e Asuka Saito, nei panni rispettivamente di Ruby e Ai Hoshino, sono stati i più acclamati. Visivamente, il trailer sembra promettente: i costumi e l’ambientazione richiamano fedelmente l’estetica del manga e dell’anime, mantenendo la tonalità cupa e drammatica che caratterizza Oshi no Ko. Tuttavia, resta la sfida di tradurre la profondità emotiva che ha reso la storia così amata nelle sue versioni precedenti. Non è semplice rendere la complessità psicologica dei personaggi, un aspetto fondamentale dell’opera.

Cast e produzione

La serie tv live-action sarà composta da otto episodi e sarà disponibile su Prime Video a partire dal 28 novembre 2024. Il film, invece, debutterà nelle sale giapponesi il 20 dicembre. Ecco alcuni membri del cast:

Nagisa Saito come Ruby

come Ruby Asuka Saito come Ai Hoshino

come Ai Hoshino Kaito Sakurai come Aqua

come Aqua Nanoka Hara come Kana Arima

come Kana Arima Mizuki Kayashima come Akane Kurokawa

La regia è affidata a Hana Matsumoto e Smith, con sceneggiature di Ayako Kitagawa. Il film sarà accompagnato dalla colonna sonora composta da fox capture plan. La qualità del team creativo offre speranze per una trasposizione fedele, ma i fan sono sempre cauti quando si tratta di adattamenti di storie così emotivamente complesse come Oshi no Ko.

Confronto con anime e manga: cosa aspettarsi

Uno dei punti cruciali per questo adattamento sarà la capacità di catturare la profondità emotiva che l’anime e il manga sono riusciti a esprimere. Oshi no Ko non è solo intrattenimento leggero: esplora temi come l’identità, il peso della fama e le sfide emotive legate al successo, richiedendo una grande sensibilità. L’anime è riuscito a bilanciare perfettamente i toni drammatici con momenti più leggeri, mentre il manga ha approfondito la psicologia dei personaggi. Il live-action dovrà riuscire a trasmettere lo stesso impatto.

Dal trailer, sembra che l’adattamento mantenga un forte legame con la trama originale, ma resta da vedere se i momenti più emotivi, come la tragica vicenda di Ai Hoshino, saranno altrettanto potenti senza l’aiuto dell’animazione. Le aspettative sono alte, specialmente per i fan che hanno sviluppato una connessione emotiva con i protagonisti.

Il live-action di Oshi no Ko è un progetto ambizioso che potrebbe regalare ai fan una nuova esperienza immersiva, mantenendo intatta la forza narrativa che ha reso la storia originale un successo. Riuscire a mantenere lo stesso livello di intensità emotiva sarà il vero test. Tuttavia, vista la qualità del team dietro il progetto, ci sono buone speranze che l’adattamento possa reggere il confronto con manga e anime.

Fonte Comic book