Berserk: annunciate le date di uscita dei capitoli 377 e 378

I fan di Berserk possono finalmente segnare sul calendario le prossime uscite del manga. Dopo la scomparsa di Kentaro Miura, il suo storico collaboratore Kouji Mori, insieme al team di Studio Gaga, ha preso in mano le redini della storia per completare l’epica saga. Con un percorso narrativo che continua a emozionare e sorprendere, Young Animal ha confermato l’arrivo dei capitoli 377 e 378, previsti rispettivamente per il 25 ottobre e l’8 novembre 2024.

Il Nuovo Arco Narrativo e l’Evoluzione di Guts

Negli ultimi capitoli, Berserk ha abbracciato un tono ancora più drammatico con l’inizio dell’Eastern Exile Arc. Guts e i suoi compagni stanno ancora cercando di riprendersi dalla devastazione di Elfhelm. L’isola magica, che rappresentava un rifugio sicuro per Casca e gli altri, è stata completamente annientata da Griffith e Nosferatu Zodd, portando via con sé la maggior parte delle creature magiche che la popolavano.

Ora, Guts si trova in un territorio ostile, la regione di Kushan, con nuovi e inaspettati alleati che condividono l’odio per Griffith e la sua rinata Banda del Falco. La tensione è palpabile, e la sensazione che lo scontro finale sia vicino cresce ad ogni capitolo.

Il capitolo 377 ci riporterà al cuore dell’azione il 25 ottobre, mentre il capitolo 378 seguirà rapidamente l’8 novembre. Questa tempistica serrata è un segno dell’impegno della nuova squadra a mantenere alta l’attenzione dei lettori, consegnando due capitoli in rapida successione. Anche se il finale della saga non è ancora in vista, gli autori hanno lasciato intendere che ci sono ancora molti anni di storie da raccontare, mantenendo viva l’epica narrazione di Berserk.

L’assenza di Miura si sente profondamente, ma Kouji Mori e Studio Gaga hanno saputo mantenere l’anima di Berserk intatta. L’uso delle note e delle discussioni avute con Miura ha permesso al team di continuare la storia senza snaturarla, anche se i dialoghi possono apparire meno densi rispetto a quelli scritti dal maestro. Nonostante questo, la qualità delle nuove uscite è stata accolta con entusiasmo dai fan, che riconoscono lo sforzo del team nel rispettare la visione originale.

Quando Berserk giungerà al termine, sarà un momento storico per il mondo del manga e degli anime. Per oltre tre decenni, i lettori hanno seguito con passione le avventure di Guts, e il finale sarà un evento indimenticabile.

Il Futuro dell’Anime di Berserk

Sul fronte dell’anime, al momento non ci sono notizie di nuovi adattamenti. L’ultima versione animata, Berserk: Memorial Edition, ha offerto alcune scene inedite, ma si è concentrata principalmente sul riadattamento dell’arco dell’Età dell’Oro. Questo lascia ancora aperta la possibilità di vedere le parti successive del manga adattate in futuro, soprattutto considerando l’enorme quantità di materiale non ancora trasposto sullo schermo.

Iniziato negli anni ’80, Berserk è diventato un caposaldo della cultura manga, attraversando decenni di evoluzioni narrative senza mai perdere il suo fascino oscuro. I fan sperano che presto qualche studio decida di portare sullo schermo le avventure di Guts post-Età dell’Oro, restituendo alla serie l’attenzione che merita.

Fonte Comic Book