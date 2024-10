Bleach: la serie anime ha bisogno di un remake?

Sono passati 20 anni dal debutto ufficiale di Bleach sul piccolo schermo con la prima stagione. Ed è giunto il momento che la serie riceva un remake completo. Ricordiamo che al momento la serie anime è in corso e infatti trasmetterà nuovi episodi questo autunno, con la terza parte dell’arco La Guerra dei Mille Anni. Quello che una volta si considerava un progetto da sogno che i fan speravano di vedere realizzato da oltre un decennio, ora non solo è realtà, ma è anche a metà percorso. Quindi sarebbe entusiasmante per i fan poter continuare a godere di altri progetti anime di Bleach.

La Guerra dei Mille Anni è arrivata dieci anni dopo l’interruzione dell’anime. Quello che può sembrare uno slittamento penalizzante, ha invece permesso ai fan di godere di un prodotto all’avanguardia con talenti e strumenti di produzione moderni. E dato che qualitativamente la saga in corso è sbalorditivo, sarebbe interessante rivedere l’intera serie anime si questi livelli moderni.

Bleach: La Guerra dei Mille Anni rappresenta quello che tutti avrebbero voluto vedere da subito. È come se Bleach fosse avanti ai suoi tempi in questo senso, poiché l’anime non era mai riuscito a catturare perfettamente lo spirito del manga e dei disegni di Kubo, ma ora si.

Per celebrare il 20° anniversario dell’anime di Bleach, Shueisha ha lanciato uno speciale promo del franchise che mostra alcune delle scene più belle dell’anime rivisitate in chiave moderna. Quindi, esattamente come sta accadendo con One Piece, un ramake avvicinerebbe nuovi appassionati al mondo creato da Kubo. Per questo e altri motivi un remake è una prospettiva molto interessante. Uno dei più grandi difetti della serie anime degli anni 2000 era tutto il contenuto filler che il team di Pierrot ha dovuto creare per dare al manga di Kubo più tempo per svilupparsi. Ciò ha portato a diversi archi che hanno deviata dalla storia principale e non tutti hanno avuto una buona accoglienza. Un remake consentirebbe a Bleach di attenersi alle cose giuste e di consegnarle secondo un programma stagionale come abbiamo visto con La Guerra dei Mille Anni.

L’unico potenziale inconveniente di un anime remake completo di Bleach sarebbe il tempo dedicato ad altri progetti. Bisognerebbe capire se Bleach non solo possa essere “degno” di un remake, ma anche del tempo che ci vorrebbe per portare tutto a termine. È un’icona del passato che non si fa da parte per la nuova generazione, ma allo stesso tempo sta anche diventando di nuovo molto rilevante.

Fonte – Comicbook