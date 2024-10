Star Wars: The Bad Batch torna sulle pagine dei fumetti

La serie animata di Star Wars The Bad Batch ha concluso la sua terza e ultima stagione all’inizio di quest’anno, ma le missioni della Clone Force 99 non sono ancora finite. Una nuova miniserie di cinque numeri della Dark Horse porterà la squadra ancora una volta alla ribalta con la loro loro prima serie a fumetti in solitaria.

That’s right: The Bad Batch is up for another mission in their first solo comic miniseries, beginning January 2025! News: https://t.co/OxqaGjCxlF

Star Wars: Hyperspace Stories: The Bad Batch: Ghost Agents, a 5-issue miniseries, is written by @MichaelMoreci with art by… pic.twitter.com/3oOPr2vxJX

— Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) October 5, 2024