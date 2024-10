Black Clover: il manga darà il via alla battaglia finale a novembre

Il manga di Black Clover si sta preparando a tornare con nuovi importanti capitoli in autunno, e il suo ritorno darà il via alla battaglia finale per la serie shonen. Black Clover infatti si trova nel mezzo del suo arco finale dopo che Yuki Tabata è passato alle pagine della rivista Jump GIGA di Shueisha per i suoi capitoli finali. Dopo aver lasciato la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha l’anno scorso, Tabata ha lavorato a un nuovo programma di rilascio trimestrale che rimarrà tale fino alla fine del manga.

Mentre Black Clover continua a lavorare agli ultimi combattimenti chiave della serie, Tabata ha condiviso aggiornamenti significativi per la serie nei primi tre trimestri dell’anno. I fan hanno potuto leggere due capitoli con oltre 45 pagine che contenevano aggiornamenti importanti. Pare però che i prossimi capitoli daranno ufficialmente il via all’inizio della fine, dato che Jump GIGA sta pubblicizzando che il ritorno del manga più avanti in autunno porterà Black Clover nella sua “battaglia finale” con tre nuovi capitoli pianificati.

Come rivelato nell’ultima promozione per il prossimo ritorno del manga su Jump GIGA, entrerà nella sua battaglia finale con i nuovi capitoli in uscita il 15 novembre. Questo nuovo aggiornamento includerà i capitoli 374-376 da 61 pagine totali. Solo il numero di pagine aiuta a capire che la battaglia finale sta per iniziare sul serio. Non manca molto alla conclusione dell’arco narrativo finale di Black Clover prima di poter tornare alla lotta finale tra Asta, Yuno e Lucius Zorgratis dopo i precedenti aggiornamenti di quest’anno.

Il precedente aggiornamento di Black Clover ha ufficialmente concluso la lotta finale tra il Paladino Acier e la Famiglia Silva, e questo significa che mancano solo pochi altri combattimenti prima che tutto possa giungere alla fine. La lotta del Paladino Morgen contro Yami e Ichika verrà probabilmente risolta in questo prossimo aggiornamento se la battaglia finale è destinata a iniziare.

Alla luce dei nuovi aggiornamenti è probabile che Black Clover si concluderà ufficialmente l’anno prossimo. C’è la possibilità che possa concludersi con il primo numero di Jump GIGA in uscita a gennaio o febbraio 2025.

