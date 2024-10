Avatar: The Last Airbender – In arrivo un RPG con un nuovo Avatar

Il mondo di Avatar: The Last Airbender si espande ancora con l’annuncio di un nuovo RPG AAA che introdurrà un Avatar inedito, mai visto prima. A differenza delle precedenti versioni videoludiche della serie, dove i fan potevano vestire i panni di Aang o Korra, questo nuovo titolo porterà i giocatori in un’epoca molto lontana, migliaia di anni nel passato, lontano dai personaggi iconici che conosciamo.

Il gioco sarà sviluppato da Saber Interactive, noto per titoli come Warhammer 40,000: Space Marine 2 e Evil Dead: The Game, in collaborazione con Paramount Game Studios e Avatar Studios. L’obiettivo è quello di creare il più grande gioco mai dedicato al franchise di Avatar. Anche se non ci sono ancora dettagli precisi sulla data di uscita o sulle piattaforme specifiche, è stato confermato che il titolo sarà disponibile sia per console che per PC.

Un nuovo Avatar e un mondo lontano

La vera novità di questo gioco sarà la possibilità di esplorare un periodo completamente diverso rispetto a quello di Aang e Korra. Ambientato migliaia di anni nel passato, il titolo offrirà una nuova storia con un Avatar sconosciuto. Questo setting permetterà al gioco di esplorare nuove dinamiche e narrazioni senza interferire con le trame già esistenti, dando ampio spazio alla creatività del team di sviluppo. Non vedremo quindi i personaggi che hanno fatto la storia della serie come Katara, Sokka o Zuko, ma potremmo incontrare figure leggendarie dell’universo di Avatar.

Un team esperto alla guida

Saber Interactive ha già dimostrato la sua abilità nel gestire grandi franchise, lavorando su progetti ambiziosi come World War Z: Aftermath e il prossimo Jurassic Park: Survival. Il capo dello sviluppo IP e licenze di Saber, Josh Austin, ha sottolineato quanto il team sia appassionato del mondo di Avatar e quanto sia un onore collaborare con Avatar Studios e Paramount Games per espandere ulteriormente questo universo.

Nonostante il titolo sia ancora in fase embrionale, senza una data di uscita confermata, l’hype per questa nuova avventura è già alto. I fan di Avatar: The Last Airbender potranno aspettarsi un gioco su larga scala, con una narrazione profonda e ambientazioni che richiamano le radici mitologiche dell’universo Avatar.

Questo titolo promette di essere un’innovazione per il franchise, portando i fan in un’epoca lontana e svelando nuovi capitoli della storia degli Avatar.

Fonte Comic Book