My Hero Academia sta per avvicinarsi alla fine del suo adattamento anime, e uno dei principali problemi che il finale deve affrontare è la mancata interazione tra i due protagonisti, Izuku Midoriya (Deku) e Tomura Shigaraki. Sebbene il manga di Kohei Horikoshi sia terminato quest’estate dopo dieci anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, l’anime sta ora adattando l’epica battaglia finale tra eroi e villain e ha l’opportunità di correggere alcuni difetti narrativi emersi negli ultimi capitoli del manga.

Dove My Hero Academia ha sbagliato con Deku e Shigaraki

Nelle prime fasi della serie, Shigaraki era presentato come l’antagonista principale di Deku. I due si erano incontrati diverse volte, con Shigaraki dipinto come il contraltare oscuro del protagonista, seguendo una dinamica che ricordava il rapporto tra All Might e All For One. Tuttavia, con il progredire della storia, questa rivalità è diventata sempre più nebulosa e complessa. All For One è tornato in primo piano come villain principale, oscurando il conflitto personale tra Shigaraki e Deku.

Deku, con il suo innato senso di giustizia e compassione, ha iniziato a vedere in Shigaraki non solo un nemico, ma una vittima della manipolazione di All For One. Questo cambiamento ha spostato l’attenzione dal semplice scontro tra eroe e villain a un desiderio da parte di Deku di “salvare” Shigaraki. Tuttavia, questa evoluzione è avvenuta troppo rapidamente, senza un adeguato sviluppo delle dinamiche tra i due personaggi. Shigaraki, dal canto suo, è rimasto fermo nel suo desiderio di distruggere sia Deku che la sua connessione con All For One, senza mai raggiungere pienamente il suo potenziale come antagonista complesso.

Come risolvere il problema tra Deku e Shigaraki

Il manga di My Hero Academia ha cercato di risolvere parzialmente questa questione verso la fine, rivelando più dettagli sul passato di Shigaraki e le sue motivazioni. Tuttavia, per molti lettori, questa rivelazione è arrivata troppo tardi. Il loro rapporto sembra privo di una vera profondità: Deku vuole salvare Shigaraki più per il suo istinto eroico che per una reale comprensione del villain.

Il problema principale è che i due non hanno mai avuto abbastanza interazioni significative prima della battaglia finale. Sebbene Deku cerchi di tendere una mano a Shigaraki, il pubblico non ha visto abbastanza di come Shigaraki percepisca Deku, e questo ha portato a una mancanza di peso emotivo nel loro confronto.

L’adattamento anime ha ancora una possibilità di correggere questa lacuna narrativa. Con la prospettiva della settima stagione quasi conclusa e l’ottava all’orizzonte, lo studio dietro My Hero Academia potrebbe aggiungere materiale inedito che esplori meglio la relazione tra Deku e Shigaraki, colmando le lacune lasciate dal manga. Anche se questo potrebbe arrivare troppo tardi, sarebbe comunque un passo importante per rendere più soddisfacente il loro scontro finale.

Resta da vedere se l’anime riuscirà a risolvere questo problema e a dare alla battaglia tra Deku e Shigaraki il giusto spessore emotivo.

Fonte Comic book