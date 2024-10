Voltron: il film live action trova il suo protagonista in Daniel Quinn-Toye

Il tanto atteso adattamento live-action di Voltron ha finalmente trovato il suo protagonista: il giovane attore Daniel Quinn-Toye. Secondo un recente rapporto di The Hollywood Reporter, l’astro nascente sarà il volto del prossimo film, che vedrà l’amato franchise anime prendere vita in una produzione di Amazon MGM.

Il Progetto Live-Action di Voltron

I fan di Voltron hanno scoperto i piani per il film all’inizio di quest’anno, quando Amazon MGM ha acquisito i diritti per adattare l’anime in una pellicola live-action. Rawson Marshall Thurber, regista di Red Notice per Netflix, è stato scelto per dirigere il progetto, mentre Ellen Shanman sta scrivendo la sceneggiatura. Tuttavia, ancora non si conoscono dettagli specifici sulla trama, e ulteriori aggiornamenti sul cast sono attesi a breve. Le riprese del film sono previste per l’autunno in Australia, segnando l’inizio di una nuova era per Voltron.

Chi è Daniel Quinn-Toye?

Se non hai mai sentito parlare di Daniel Quinn-Toye, è perché l’attore è un nuovo volto di Hollywood. Senza crediti cinematografici all’attivo, Quinn-Toye ha fatto esperienza nel teatro e in televisione, con piccoli ruoli in serie come Badults e Outlander. Di recente, si è distinto sul palcoscenico come sostituto di Tom Holland nella produzione teatrale di Romeo e Giulietta. Il giovane attore ha impressionato i dirigenti durante le audizioni per Voltron, emergendo come il prescelto tra i quattro finalisti per il ruolo principale.

La Legacy di Voltron

Voltron ha una storia che risale al 1984, quando World Events Productions ha adattato due serie anime giapponesi, Beast King GoLion e Armored Fleet Dairugger XV, per creare il cartone animato destinato ai bambini. Da allora, Voltron è diventato un fenomeno di culto, conquistando una vasta schiera di fan e rimanendo rilevante anche attraverso diverse generazioni. Il franchise ha ricevuto una spinta ulteriore grazie al reboot di Netflix, Voltron: Legendary Defender, che ha avuto otto stagioni di successo e ha generato numerosi fumetti.

Con questo nuovo adattamento live-action, Amazon MGM punta a riportare Voltron al centro della scena. Dopo decenni di successi, il franchise è pronto a catturare ancora una volta l’immaginazione del pubblico, portando la sua leggenda in un nuovo formato. Se vuoi scoprire di più su Voltron, puoi guardare la serie Voltron: Legendary Defender su Netflix e prepararti per il grande debutto del film live-action.

