Ecco il segreto per ottenere Mew in Pokémon TCG Pocket

Nel mondo di Pokémon TCG Pocket, il gioco di carte collezionabili che sta facendo impazzire i fan, c’è una carta che sembra essere al centro delle attenzioni di tutti: Mew. Nonostante il gioco non sia ancora stato rilasciato completamente, alcuni giocatori hanno già trovato il modo di ottenere una delle carte più rare e ricercate del gioco. Tuttavia, come spesso accade, ottenere Mew potrebbe rivelarsi un’impresa costosa.

Come ottenere Mew in Pokémon TCG Pocket?

Per mettere le mani su Mew in Pokémon TCG Pocket, i giocatori devono completare un compito che suona familiare ai fan di lunga data: completare il Pokédex di Kanto. Questo significa collezionare tutti i 150 Pokémon della regione, incluso Mewtwo. Non importa quali varianti o rarità delle carte ottieni per ciascun Pokémon, l’importante è completare la collezione. In teoria, sembra un compito semplice, ma in pratica è tutt’altro che facile.

La sfida del sistema di pacchetti casuali

Come in molti giochi di carte collezionabili, anche in Pokémon TCG Pocket l’acquisizione delle carte dipende da quale Pokémon si trova nei pacchetti che apri. E qui sta la difficoltà: la casualità delle carte può rendere questo processo piuttosto frustrante. Ottenere tutte le 150 carte necessarie significa fare affidamento alla fortuna e aprire un numero notevole di pacchetti. Come se non bastasse, il gioco introduce un sistema di “stamina” che limita il numero di pacchetti che puoi aprire in un determinato periodo di tempo.

Questo significa che i giocatori che vogliono accelerare il processo saranno incentivati a spendere soldi veri per acquistare pacchetti extra e superare il limite temporale. Questo è particolarmente vero per chi vuole ottenere Mew rapidamente, come alcuni giocatori che hanno già speso somme considerevoli per completare il Pokédex.

I costi di ottenere Mew

Alcuni giocatori, come WillowCCG, sostengono di essere stati tra i primi a ottenere Mew, e hanno condiviso la loro esperienza. Uno di questi giocatori ha dichiarato di aver acquistato un pass premium, insieme a pacchetti di valuta del gioco per un totale di circa 270 dollari neozelandesi, che equivalgono a circa 170 dollari statunitensi. Una cifra tutt’altro che trascurabile, specialmente per una singola carta.

Aspettative per il futuro del gioco

Anche se alcuni giocatori hanno già messo le mani su Mew, potrebbe diventare più semplice ottenere questa carta con il rilascio completo del gioco. I giochi mobile free-to-play, come Pokémon TCG Pocket, spesso introducono eventi speciali che offrono ulteriori opportunità di ottenere pacchetti e carte. Attualmente, molti giocatori stanno accedendo al gioco tramite soft launch in Nuova Zelanda o utilizzando VPN per giocare in anticipo. Tuttavia, anche per i giocatori che preferiscono non spendere soldi veri, la rapidità con cui Mew è stato ottenuto da alcuni potrebbe essere un segno positivo: potrebbe non essere necessario spendere una fortuna per aggiungere Mew alla propria collezione.

In conclusione, se sei un appassionato di Pokémon TCG Pocket e ambisci a ottenere Mew, preparati a spendere tempo (e forse denaro) per completare il Pokédex di Kanto. Tuttavia, la speranza è che con il tempo e i giusti eventi, anche i giocatori free-to-play potranno aggiungere questa carta tanto desiderata alla loro collezione senza svenarsi.

Fonte Comic Book