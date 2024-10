Tra le uscite targate Panini Comics del 3 ottobre 2024 troviamo un nuovo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles, ormai passata regolarmente alla periodicità mensile in maniera da velocizzare la conclusione dell’attuale serie (attualmente impegnata nella saga del Gioco dell’Armageddon), mentre il rilancio firmato da Jason Aaron è previsto per dicembre.

Inoltre il primo volume della Fase III di Star Wars: L’Alta Repubblica Avventure e un nuovo numero della miniserie di Leo Ortolani Gli Infallibili.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 3 ottobre 2024.

Le uscite Panini Comics del 3 ottobre 2024

Gli Infallibili 6

Il Mondo di Rat-Man 25

4,00 €

Cambiamento. Trasformazione. Ogni occasione è buona per il bruco che vuole diventare farfalla. Mentre la maggior parte delle persone vive una vita da crisalide, la signora Paul troverà il coraggio di volare? Nel frattempo, l’agente London volerà a salvarla. Non male, per un bruco.

Teenage Mutant Ninja Turtles 70

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game (2022) #2/3, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game – The Alliance (2022) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #134

Il Gioco dell’Armageddon infuria! Mentre Leonardo, Michelangelo e Shredder sono nella Dimensione X in cerca di nuovi alleati nella lotta contro il Re dei Topi e i suoi sodali, a New York Raffaello si mette sulle tracce di Vecchio Diavolo, e Donatello deve trovare il modo di proteggere Seri da chi la vuole morta. Inoltre, riflettori puntati su Karai.

Star Wars: L’Alta Repubblica Avventure Fase III 1

Ora o Mai Più

18,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures (2024) Phase III #1/5

A un anno dalla caduta del Faro Starlight, Zeen Mrala, il Cavaliere Jedi Qort e i loro alleati hanno cercato i loro amici tra le macerie. Nel frattempo, i predoni Nihil sono avanzati ulteriormente nello spazio della Repubblica, lasciandosi alle spalle morte e distruzione. Ma la speranza si riaccende quando Zeen trova nuove prove dell’esistenza di sopravvissuti sparsi per la galassia, tanto da assemblare una squadra per lanciarsi in battaglia per la luce e per la vita!