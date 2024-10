Tra le uscite Marvel targate Panini del 3 ottobre 2024 troviamo un nuovo numero extra-large di Daredevil, con l’attesissimo ritorno in scena sulle pagine della serie dei Diavoli Rossi di Kingpin.

Inoltre arriva in volume la seconda miniserie di Ms Marvel co-sceneggiata dall’attrice che la interpreta nel MCU, Iman Vellani, e arrivano anche due Marvel Masterworks attraverso i quali scoprire alcuni degli angoli più oscuri e grotteschi del Marvel Universe, in tema con la stagione di Halloween, dedicati a Spider-Woman e a Fratello Voodoo.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 3 ottobre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 3 ottobre 2024

Daredevil 10

Devil e i Cavalieri Marvel 155

5,00 €

Contiene: Giant-Size Daredevil (2024) #1, Daredevil (2023) #10

Per mesi, Matt Murdock e i suoi cari sono stati tormentati da demoni di origine sconosciuta.

Mentre il mistero comincia a chiarirsi, il palcoscenico è pronto per il ritorno di Kingpin!

Potenziato da forze sconosciute persino a lui, Wilson Fisk si prepara a uccidere!

E nonostante gli sforzi del Diavolo Rosso per arginarlo… ci saranno spargimenti di sangue!

Ms. Marvel: Minaccia Mutante

14,00 €

Contiene: Ms. Marvel: Mutant Menace (2024) #1/4

Ora che è una mutante, Ms. Marvel è odiata e perseguitata… ma soprattutto deve vedersela con Orchis!

Le nuove avventure di Kamala Khan, con ospiti Lila Cheney e gli Inumani…

Tra gli avversari, Ordacultura, Mojo e… Ms. Marvel?!

Testi di Iman Vellani, l’attrice che interpreta Ms. Marvel sul piccolo e sul grande schermo!

What If …? Venom: Il Simbionte Supremo

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: What If…? Venom (2024) #1/5

Cosa sarebbe successo se il simbionte si fosse legato a un super eroe, invece che a Eddie Brock?

Preparatevi a scoprire le versioni venomizzate di Wolverine, She-Hulk, Dr. Strange e Moon Knight!

Come si confronteranno tutti questi personaggi con il loro nuovo potere?

Un universo di personaggi inedito concepito da nuovi autori Marvel!

Capitan America – Simbolo della Verità 2

Pax Mohannda

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Captain America: Symbol of Truth (2022) #6/11

Cosa è disposto a sacrificare Sam Wilson per lo scudo di Cap?

Reduce dal conflitto con il Wakanda, l’eroe alato deve proteggere un politico in visita dal Mohannda.

Ma Lupo Bianco ha già messo in atto il suo piano, con conseguenze disastrose sia per le persone care a Sam che per la stessa nazione africana!

Inoltre, il ritorno di Ian, il figlio di Steve Rogers, e del nuovo Falcon

Fantastici Quattro di Jonathan Hickman 1

Marvel Giant-Size Edition

55,00 €

Contiene: Fantastic Four (1998) #570/578, Dark Reign: Fantastic Four (2009) #1/5, Dark Reign: The Cabal (2009) #1 (I)

Per la prima volta in formato gigante, la prima parte della storica run di Jonathan Hickman sui Fantastici Quattro!

Il Regno Oscuro di Norman Osborn colpisce la Prima Famiglia Marvel in maniera esplosiva quando gli agenti di H.A.M.M.E.R. attaccano il Baxter Building!

Reed Richards costruisce un ponte per il Multiverso al fine di imparare a risolvere ogni cosa, ma trova più di quanto si aspettasse. Che cos’è il Consiglio?

Inoltre, il ritorno di Wizard e dell’Uomo Talpa, un misterioso visitatore giunge dal futuro e un segreto sulla storia degli Inumani viene alla luce!

Spider-Woman 4

Marvel Masterworks

37,00 €

Contiene: Spider Woman (1978) #39/50, Avengers Annual (1967) #10, Avengers (1963) #240/241

Jessica Drew si è trasferita a San Francisco e le sue avventure stanno per diventare ancora più spettacolari!

La Yakuza si è infiltrata nelle forze di polizia e vuole Spider-Woman morta, mentre la maga Morgana Le Fay sta per farle alcune rivelazioni sconvolgenti sul suo rapporto con il demoniaco Darkhold.

Come se non bastasse, uno scontro con Silver Samurai e Viper potrebbe avere implicazioni decisamente personali per la Donna Ragno…

Chris Claremont e Ann Nocenti portano a termine la prima serie di Spider-Woman con un ciclo di storie inedite in Italia. Bonus speciale: il destino di Ms. Marvel!

Fratello Voodoo 1

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Strange Tales (1955) #169/173, Tales of the Zombie (1976) #6, #10, Marvel Team-Up (1972) #24, Werewolf by Night (1972) #39/41, Marvel Two-in-One (1974) #41, Doctor Strange (1974) #48, Moon Knight (1980) #21, Marvel Super-Heroes (1990) #1 (IV), Doctor Strange: Sorcerer Supreme (1989) #16/17 (II), #20 (II)

Nel 1973 faceva il suo esordio un nuovo, incredibile eroe horror… e oggi è possibile leggere tutte le sue avventure classiche in un unico volume!

Jericho Drumm è un uomo di scienza che, tornato a Haiti, si ritrova immerso in un mondo di magia e di spiritualità.

Ora lo spirito di suo fratello morto vive in lui, e dalla loro unione è nato Fratello Voodoo, protettore dell’umanità contro i non-morti e la magia nera.

Un tuffo negli anni 70 Marvel più oscuri firmato da alcuni dei più grandi autori del tempo e con ospiti del calibro di Moon Knight e del Dr. Strange.

Spider-Man Magazine 67

Panini Comics Mega

5,90 €

Contiene: In regalo: l’arco lanciapalline di Spider-Man!