Jujutsu Kaisen 270: una morte scioccante e un grande ritorno

Con il capitolo 270, Jujutsu Kaisen ci conduce verso il suo epilogo, rivelando colpi di scena inaspettati. La serie di Gege Akutami, che si concluderà nel prossimo capitolo, continua a sorprendere i fan con rivelazioni importanti riguardanti la sopravvivenza di alcuni personaggi e la tragica fine di altri. Mentre la storia si avvicina al suo ultimo atto, il bilancio finale dei sopravvissuti e delle perdite comincia a delinearsi.

Chi muore in Jujutsu Kaisen capitolo 270?

Il capitolo 270 conferma la morte definitiva di un personaggio centrale: Tsumiki Fushiguro, sorella di Megumi Fushiguro. Dopo essere stata posseduta dal potente stregone Yorozu durante il Culling Game, Tsumiki ha incontrato il suo tragico destino. Megumi, devastato dal fatto di non essere riuscito a salvarla, è rimasto tormentato da questo fallimento, una delle cause principali che hanno portato alla sua vulnerabilità e alla successiva possessione da parte di Sukuna.

La morte di Tsumiki rappresenta una delle perdite più strazianti per Megumi, che aveva intrapreso il Culling Gameproprio per tentare di salvarla. Tuttavia, nonostante gli sforzi disperati suoi e di Yuji, tutto si è rivelato vano. Il dolore di non essere riuscito a proteggerla ha avuto un impatto profondo su Megumi, un fardello che lo accompagnerà fino alla fine.

Chi sopravvive?

Nonostante le tragiche perdite, il capitolo 270 offre anche qualche nota positiva, confermando la sopravvivenza di Fumihiko Takaba. Dopo il suo scontro apparentemente mortale con Kenjaku durante lo Shinjuku Showdown, Takaba è stato visto vivo e vegeto, impegnato a lavorare su un nuovo numero comico. La sua sopravvivenza ha sorpreso molti fan, ma la sua Cursed Technique – che trasforma in realtà tutto ciò che ritiene divertente – potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nel proteggerlo dalla morte.

Takaba, un personaggio atipico, sembra avere un’immunità da “personaggio da gag manga”, rendendolo quasi invincibile nel suo contesto. La sua interazione con Kenjaku durante il combattimento ha avuto toni comici, culminando in una scena in cui Kenjaku sembrava sinceramente rattristato dalla sua “morte”. Tuttavia, il suo ritorno sottolinea ancora una volta quanto sia imprevedibile l’universo di Jujutsu Kaisen, in cui anche le morti non sono mai definitive come sembrano.

Con il manga che si chiuderà nel prossimo capitolo, restano ancora molti misteri da svelare. Ma una cosa è certa: Jujutsu Kaisen continua a sfidare le aspettative, alternando momenti di grande dramma con altrettanti colpi di scena inaspettati.

