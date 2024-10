Jujutsu Kaisen 270: uno sconvolgente ritorno cambia tutto?

Con il capitolo 270, Jujutsu Kaisen lascia i fan con il fiato sospeso, suggerendo il possibile ritorno di uno dei personaggi più iconici della serie: Suguru Geto. Mentre la trama si avvia verso la sua conclusione, le domande si moltiplicano e il capitolo non fa che alimentare nuove speculazioni. Con la sconfitta di Sukuna e gli ultimi colpi di scena che coinvolgono i protagonisti, Akutami ha saputo mantenere alta la tensione, sorprendendo i lettori con un teaser sul misterioso ritorno di Geto, il cui corpo sembra essere di nuovo in azione.

Chi è davvero dietro il corpo di Geto?

Il capitolo 270 si concentra su Takaba, sopravvissuto allo scontro con Sukuna, mentre si trova a cena con una figura nascosta. Anche se il volto del personaggio è celato, i fan più accaniti hanno subito riconosciuto il corpo e l’inconfondibile acconciatura di Suguru Geto. Ma chi sta effettivamente controllando il corpo di Geto? Potrebbe essere di nuovo Kenjaku, o c’è un’altra entità dietro questa resurrezione?

L’acconciatura e la postura sono esattamente quelle che abbiamo visto durante l’uso del corpo da parte di Kenjaku, e il fatto che il volto del personaggio venga deliberatamente nascosto con un fumetto non fa che intensificare il mistero. Se davvero si tratta del ritorno di Geto, potrebbe significare un cambiamento radicale nelle ultime battute della trama.

Ritorno reale o inganno?

Il ritorno del corpo di Geto potrebbe essere una mossa astuta da parte di Akutami per tenere i lettori sulle spine fino all’ultimo. Potrebbe trattarsi di una figura simile o addirittura di una falsa pista, ma l’attenzione ai dettagli suggerisce che qualcosa di molto importante stia per accadere. Il confronto tra Takaba e Kenjaku nel corso della battaglia di Shinjuku Showdown aveva già gettato le basi per questo misterioso ritorno, e il fatto che sia stato reintrodotto proprio ora, alla fine, non sembra affatto casuale.

Il destino di Gojo resta in sospeso

Anche se il ritorno di Geto sta catturando l’attenzione dei fan, non possiamo dimenticare l’enigma più grande: Gojo Satoru. La sua morte per mano di Sukuna ha lasciato un vuoto enorme, e molti si chiedono se ci sia ancora una possibilità per il suo ritorno. Con il capitolo finale di Jujutsu Kaisen in arrivo il 30 settembre, l’epilogo potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Forse Gojo riuscirà a tornare in gioco, magari tramite un Binding Vow, dando ai fan la chiusura tanto attesa.

Con il destino di Yuji, Megumi e gli altri ancora incerto, e con l’ombra di Geto che incombe, il capitolo finale promette di essere ricco di colpi di scena e rivelazioni.

Fonte Comic Book