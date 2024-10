Dragon Ball Daima: cosa devi sapere prima del debutto dell’anime

Dove Guardare Dragon Ball Daima

La serie arriva su Crunchyroll, che la trasmetterà in tutto il mondo, tra cui Italia, America, Australia, Sud-Est asiatico e altro ancora. In Francia e Germania, la serie sarà disponibile su Animation Digital Network. Il primo episodio sarà speciale con dieci minuti extra, rendendolo un vero evento da non perdere.

In questa avventura, Goku e altri personaggi vengono trasformati in versioni miniaturizzate di sé stessi. Goku, insieme al Supremo Kai, dovrà esplorare il Regno dei Demoni per scoprire cosa ha causato questa trasformazione. Akira Toriyama ha ideato la trama originale e creato i nuovi personaggi, quindi i fan possono aspettarsi una storia autentica e coinvolgente.

Un Cast Iconico e Nuovi Volti

Il cast di doppiatori include il ritorno di Masako Nozawa come voce di Goku, affiancata da Yumiko Kobayashi come Supremo Kai. Ci saranno nuovi personaggi come Glorio, Panzy e nuovi nemici pronti a mettere i bastoni tra le ruote a Goku e i suoi alleati.

Dragon Ball Daima si colloca tra la saga di Majin Buu e l’arco di Battle of Gods, offrendo una prospettiva unica su un periodo finora inesplorato della timeline di Dragon Ball. La trama, che vede Goku e i suoi compagni trasformati in versioni “mini”, è un chiaro segno che questa serie esplorerà temi più leggeri e comici, ma con tutta l’azione che i fan si aspettano. Con l’assenza di Beerus, Whis e persino Gohan e Videl, il mistero sulla natura di questa nuova avventura continua ad alimentare la curiosità dei fan.

Fonte Comic BOOK