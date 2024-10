Jujutsu Kaisen: cosa sapere sul capitolo finale?

Dopo più di sei anni di pubblicazione, Jujutsu Kaisen è pronto a chiudere i battenti. Il manga di Gege Akutami, che ha catturato l’immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo, si concluderà con il capitolo 271. Il viaggio è stato lungo e avvincente, e mentre ci avviciniamo alla fine, la domanda che molti si pongono è: come si concluderà questa storia epica?

Quando esce il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen?

Il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen sarà rilasciato in Giappone lunedì 30 settembre, ma i fan negli Stati Uniti e in altre parti del mondo potranno leggerlo già a partire da domenica 29 settembre, a causa del fuso orario. Il capitolo sarà disponibile per la lettura sulle piattaforme di Shonen Jump e Manga Plus, con l’uscita programmata tra le 9:00 e le 10:00 CST negli Stati Uniti. I fan della costa ovest dovranno alzarsi presto se vogliono leggere il finale il prima possibile!

Come finirà Jujutsu Kaisen?

La domanda più grande che circonda il capitolo 271 è ovviamente il finale della serie. Come chiuderà Akutami questo mondo affascinante di streghe, maledizioni e combattimenti epici? Nessuno sa esattamente cosa accadrà, tranne lo stesso Akutami e il suo team editoriale. Tuttavia, il mangaka è noto per la sua capacità di sorprendere, quindi i fan dovranno prepararsi a qualsiasi sviluppo.

L’epilogo di Jujutsu Kaisen ha mantenuto un ritmo più tranquillo rispetto alla frenesia dell’arco della Shinjuku Showdown, e questo ha fatto emergere numerose teorie su cosa ci riserverà il finale. Il capitolo 270 ha dato alcuni spunti interessanti, tra cui la rivelazione che Geto (o almeno il suo corpo) potrebbe ancora giocare un ruolo importante. Inoltre, il silenzio che circonda il destino di Gojo ha lasciato i fan in trepidazione.

Il mistero di Gojo

Uno dei punti più discussi riguarda il personaggio di Satoru Gojo. È passato più di un anno da quando Gojo è caduto per mano di Sukuna, e i fan non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno. Sebbene l’epilogo non abbia ancora fornito certezze, molti credono che il capitolo finale potrebbe finalmente fare luce sulla sorte del potente stregone.

Con così tante domande ancora in sospeso, il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen promette di essere uno dei momenti più intensi e attesi nella storia del manga. Non resta che attendere e vedere se Akutami riuscirà a soddisfare le aspettative di milioni di lettori.

Fonte Comic Book