Hunter x Hunter: abbiamo davvero bisogno di un nuovo anime?

Sono trascorsi ormai dieci anni dalla conclusione dell’anime di Hunter x Hunter, e il dibattito su un suo possibile ritorno si fa sempre più acceso. Ma la domanda che vale la pena porsi è: abbiamo davvero bisogno di un nuovo anime? Mentre il manga di Yoshihiro Togashi ha ripreso a pubblicare sporadicamente nuovi capitoli, l’adattamento anime del 2014, realizzato da Studio Madhouse, rimane per molti fan l’apice dell’opera. Con l’arco del Succession Contest ancora in corso nel manga, il materiale per una nuova stagione è sicuramente disponibile, ma la questione è più complessa di quanto sembri.

Nostalgia o necessità?

Per quanto i fan siano affezionati ai personaggi di Gon, Killua e Hisoka, la domanda che sorge è se riportarli in un nuovo anime sia davvero la scelta migliore. Lo scorso adattamento di Madhouse ha coperto quasi 150 episodi, arrivando fino all’Election Arc e concludendo con l’incontro tra Gon e suo padre. Un finale toccante, che per molti ha chiuso degnamente la storia. Riaprire il capitolo ora potrebbe rischiare di non rendere giustizia al lascito dell’anime, soprattutto considerando che il manga procede a singhiozzo e non offre una chiara direzione per il futuro.

Continuazione o reboot?

Un’altra questione importante è se un nuovo anime dovrebbe proseguire da dove si è interrotto oppure ricominciare da capo con un reboot. Dato che il manga ha prodotto solo una manciata di capitoli aggiuntivi rispetto a dove si è conclusa la serie, una continuazione potrebbe risultare troppo breve. D’altro canto, un reboot rischierebbe di essere visto come un’operazione di marketing più che una necessità narrativa. Se guardiamo altri esempi, come Fullmetal Alchemist: Brotherhood o Hellsing Ultimate, i reboot possono certamente funzionare, ma non tutti i fan potrebbero accogliere con entusiasmo l’idea di rivedere le stesse storie con una grafica aggiornata.

Un pubblico affamato o stanco?

L’entusiasmo per Hunter x Hunter è sicuramente ancora vivo. Il creatore Yoshihiro Togashi è uno degli autori di manga più seguiti sui social media, e ogni nuovo capitolo scatena reazioni enormi. Tuttavia, la domanda è se questo entusiasmo si tradurrebbe in un vero successo per un nuovo anime. Dopo dieci anni di attesa e frequenti pause nella pubblicazione, c’è il rischio che l’hype non basti a sostenere l’impatto emotivo e narrativo di una nuova serie.

In conclusione, mentre il mondo di Hunter x Hunter ha ancora tanto potenziale inespresso, la vera domanda è se un nuovo adattamento anime possa davvero aggiungere qualcosa di significativo alla storia o se rischierebbe di sminuirne l’eredità.

