Pokémon collabora con il Team di Chainsaw Man per creare uno dei suoi migliori Corti Anime

Negli anni, Pokemon ha sperimentato vari formati, dalle serie TV ai film, passando per i videogiochi. E mentre la serie anime è sempre stata un pilastro fondamentale del franchise, alcuni fan desiderano che Pokemon osi di più con la sua narrazione e il suo stile visivo. Grazie all’intervento di alcuni dei talenti dietro Chainsaw Man, sembra che quel desiderio si sia finalmente avverato. Con il recente cortometraggio intitolato “Angry Primeape’s Observation Journal”, prodotto come parte della serie Poketoon, Pokemon ha offerto uno dei suoi migliori lavori di sempre.

L’influenza del team di Chainsaw Man

Dietro a questo corto c’è la mano di talenti che hanno contribuito a Chainsaw Man, noto per la sua animazione fluida e dinamica. Il corto di Poketoon segue la storia di un giovane allenatore di Pokemon e il suo complesso rapporto con il suo Primeape. Questo Pokemon, noto per il suo temperamento aggressivo, ama combattere, ma nonostante tutto, il legame con il suo allenatore rimane forte. Il racconto, che mescola momenti di addestramento epici e battaglie intense, riesce a trasmettere in modo unico l’essenza del mondo dei Pokemon. Il giovane allenatore condivide le sue avventure con i suoi compagni di scuola, che restano sconvolti dal comportamento del “diabolico” Primeape.

Dietro l’animazione di questo corto c’è il regista Nagaya Seishiro, che ha lavorato come animatore chiave in Chainsaw Man. Insieme a lui, il team include anche Matsunaga Tatsu, che ha già lavorato su vari film di Pokemon. L’animazione, gestita da Studio ZEXCS, è di una qualità superiore rispetto a molte delle recenti produzioni del franchise, e dimostra come un team di esperti può fare la differenza.

La differenza con l’anime principale di Pokemon

Il corto di Poketoon rappresenta un notevole contrasto rispetto alla serie principale, Pokemon Horizons: The Series. Mentre la serie principale ha rimosso Ash Ketchum dal cast principale, cercando di conquistare una nuova generazione di fan, i fan più anziani sono rimasti delusi. Nonostante la ventennale storia della serie principale, il suo stile visivo è rimasto in gran parte invariato, non riuscendo a evolversi con il pubblico che è cresciuto guardando Pokemon.

Questo corto, invece, offre un’animazione fresca e dinamica, dimostrando che il franchise può ancora esplorare nuovi territori stilistici. La libertà creativa concessa al progetto Poketoon ha permesso a Studio ZEXCS di mostrare come un nuovo approccio all’animazione possa rendere Pokemon più accattivante. Se l’anime principale vuole mantenere i fan storici, dovrà seguire l’esempio di Poketoon e introdurre un’estetica più moderna e coinvolgente.

In conclusione, il corto dimostra che Pokemon può ancora sorprendere, specialmente quando si affida a un team talentuoso come quello dietro Chainsaw Man. Forse, è giunto il momento per l’anime principale di prendersi dei rischi e osare di più.

Fonte Comic Book