Jujutsu Kaisen: una teoria anticipa un finale sinistro del manga

Jujutsu Kaisen è una serie terrificante, e le sue maledizioni non sono da biasimare. Il successo di Shonen Jump ha introdotto tante creature spaventose, e le battaglie violente hanno entusiasmato tanti fan in tutto il mondo. La serie prospera sulla paura, e quando si tratta di terrorizzare i fan, Jujutsu Kaisen non delude mai. E al momento c’è solo un capitolo che separa Jujutsu Kaisen dalla fine. Per questo è emersa una nuova teoria che anticipa un finale della serie piuttosto sinistro.

Molti pensato che non ci sarà un lieto fine, ma questo sarà confermato o smentito nel capitolo 270 di Jujutsu Kaisen. Si intitola “La fine di un sogno” e guardando il titolo giapponese, le cose diventano strane. I fan hanno sottolineato che il titolo giapponese può essere letto in due modi. Il primo modo corrisponde alla traduzione sopra riportata e il secondo anticipa la fine del trio di Yuji.

Dopotutto, i fan-traduttori come soukatsu su X hanno sottolineato che i fan di Jujutsu Kaisen si riferiscono al trio di Yuji come ゆめの (Yu, Me, No). Il titolo giapponese del capitolo 270 è “夢(ゆめ)の終わり” e include i tre kanji. Pertanto, una lettura alternativa del titolo del capitolo è “La fine di YuMeNo“.

La fine sta arrivando per Yuji, Megumi e Nobara a prescindere in quanto il manga scritto e disegnato da Akutami si concluderà con il capitolo 271, ma non si sa se in modo felice o tragico. Jujutsu Kaisen ha i suoi momenti più leggeri, ma ovviamente Gege Akutami ha dimostrato più volte di non farsi problemi a eliminare personaggi quando è necessario. C’è anche la questione delle ultime parole di Sukuna. Il Re delle Maledizioni ha avvertito Yuji, “Non sottovalutarmi. Sono una maledizione”.

Tra il tono dell’epilogo e l’avvertimento dato da Sukuna, i fan si stanno preparando al peggio. L’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen non sarà modo pacifico e mentre mancano sempre meno giorni al finale, i lettori sono pronti a prepararsi all’impatto.

Fonte – Comicbook