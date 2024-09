Tra le uscite DC targate Panini del 26 settembre 2024 troviamo un nuovo capitolo dell’evento Titans: Beast World, con due racconti fondamentali tratti dalla serie regolare dei Titani.

Inoltre continua l’acclamata gestione di Detective Comics firmata da Ram V sulle pagine di Batman, mentre sulle pagine di Wonder Woman un episodio speciale con Diana e Superman alla ricerca di un regalo per Batman. Si segnala anche la ristampa in edizione DC Compact di Supergirl: La Donna del Domani, la miniserie di Tom King e Bilquis Evely alla base del prossimo film dedicato a Kara Zor-El.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 26 settembre 2024.

Le uscite DC Panini del 26 settembre 2024

Batman 103

6,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1081/1082

Strappato a una città che lo crede morto, Batman viene abbandonato in un leggendario deserto.

Senza acqua né provviste, ha solo due opzioni: far fuori il demone Azmer che lo possiede o morire nella sabbia!

Intanto, gli Orgham attuano il loro piano facendo dimenticare a tutta la città che l’Uomo Pipistrello sia mai esistito…

E le peggiori paure di Batman diventano realtà quando nasce una specie di utopia! Gotham ha davvero bisogno del suo protettore?

Batman e Robin 6

DC Select 22

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #6

Continua l’imperdibile serie di Joshua Williamson (Superman) dedicata alle indagini del Dinamico Duo! Chi è Shush, e che rapporto c’è fra lei e Damian Wayne?

Il Ragazzo Meraviglia ha deciso di unirsi a una squadra sportiva del suo liceo, ma cosa accadrà quando scoprirà che uno dei giocatori è legato a un pericoloso killer?

Robin sta inoltre sviluppando una grande passione per il disegno, e le sue aspirazioni artistiche sono fonte di grande gioia per Batman!

Per Damian è davvero possibile vivere una vita felice?

Wonder Woman 7

Wonder Woman 54

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #7

Per l’Uomo Pipistrello che aveva tutto!

Wonder Woman e Superman sono due tra i più grandi eroi della Terra, nonché membri della Justice League…

…ma ogni tanto anche loro si prendono una pausa per onorare un amico.

Diana e Kal-El si lanciano nello spazio profondo per un’avventura entusiasmante alla ricerca di un regalo di compleanno per il Cavaliere Oscuro!

Titans: Beast World 3

DC Crossover 38

5,00 €

Contiene: Titans (2023) #6/7

Beast World, il nuovo evento DC scritto da Tom Taylor, continua con un tie-in fondamentale collegato alle trame della serie Titans!

Il mondo è soggiogato da orde di animali famelici, quindi il gruppo di eroi guidato da Nightwing si prepara ad affrontare colui che ha avuto un ruolo fondamentale in questa emergenza: Fratello Eternità!

Cosa nasconde questo pericoloso individuo? E in che modo il suo segreto potrebbe danneggiare Starfire?

Per i Titans è possibile salvare il loro amico Tempest, che ha ormai smarrito se stesso?

Lanterna Verde di Geoff Johns 24

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #58/62

Il gran finale della saga I nuovi Guardiani, in vista dell’inizio di una nuova guerra!

Finalmente svelata l’identità del misterioso rapitore delle entità che governano lo spettro emozionale… ed è una vecchia conoscenza!

Hal Jordan si è dovuto alleare con Sinestro, Atrocitus e Larfleeze, ma la Justice League ha qualcosa da ridire in merito!

Colpi di scena, capovolgimenti di fronte e le premesse per una nuova indimenticabile saga di Lanterna Verde dal tandem composto da Geoff Johns e Doug Mahnke.

Supergirl: La Donna del Domani

DC Pocket Collection

9,90 €

Contiene: Supergirl: Woman of Tomorrow (2021) #1/8

Kara Zor-El ha vissuto decine di epiche avventure nel corso della sua carriera, ma ora si trova senza uno scopo ed è alla ricerca di un’impresa da compiere.

Una giovane ragazza ha visto il suo mondo distrutto da malvagi criminali spaziali e chiede aiuto a Supergirl.

Una Kryptoniana, un cane e una ragazzina arrabbiata intraprendono un viaggio nel cosmo che li cambierà per sempre.

Un capolavoro fantascientifico scritto da Tom King (Mister Miracle) e disegnato da Bilquis Evely (Wonder Woman)!

Batman: Gotham Dopo Mezzanotte

DC Evergreen

35,00 €

Contiene: Batman: Gotham After Midnight (2008) #1/12, Batman: The Brave and the Bold (2023) #4 (I)

Allo scoccare della mezzanotte, i cittadini di Gotham saranno giudicati!

Una misteriosa figura chiamata Midnight è apparsa in città e, proprio come Batman, vuole portare ordine.

A suo dire, c’è solo un modo per riuscirci: instillare il terrore negli abitanti.

Steve Niles (Spawn) e Kelley Jones (Deadman) danno vita a un avvincente racconto dalle tinte horror.

Batman: I Racconti di J.H Williams III

DC Evergreen

42,00 €

Contiene: Batman (1940) #526, #550, #667/669, Batman Annual (1997) #21, Legends of the Dark Knight (1989) #86/88, #192/196, Chase (1998) #7/8, Detective Comics (1937) #821

Tutte le storie di Batman firmate da uno dei maestri del fumetto americano moderno: J.H. Williams III!

Un volume perfetto per appassionati e novizi, con un Cavaliere Oscuro originale e potente!

Oltre 400 pagine caratterizzate dal superbo storytelling dell’artista di Promethea, Sandman: Ouverture e Batwoman!

Un cast stellare di collaboratori per una serie di storie dall’aspetto visivo e dal design unici!

New Teen Titans di Wolfman & Pérez 13

Quando la Città Crolla

34,00 €

Contiene: New Teen Titans (1984) #32/40, Infinity, Inc. (1984) #45, New Teen Titans Annual (1985) #3

Continua l’epopea dei giovani Titans!

La squadra unisce le forze con Infinity, Inc. e deve salvare la reputazione di un compagno di squadra incastrato per omicidio.

Nuove sfide attendono Cyborg, Nightwing, Starfire, Wonder Girl e Raven!

Il mitico Marv Wolfman scrive per i disegni di Eduardo Barreto, Erik Larsen e molti altri!