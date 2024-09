Kinnikuman: Perfect Origin Arc: la seconda stagione torna nel 2025

Kinnikuman ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo quest’estate con un nuovissimo anime, che ha proseguito gli eventi che si erano interrotti anni fa. E ora si scopre che la serie anime è pronta a proseguire con la seconda stagione di Kinnikuman Perfect Origin Arc. Per festeggiare il 45° anniversario dal debutto del manga di Yudetagamago sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, il franchise è tornato con un nuovo adattamento anime dopo oltre 30 anni. Ma non si è trattato di un progetto originale e inedito, bensì un riprendere gli eventi esattamente da dove si era interrotta la serie anime per proseguire.

Kinnikuman Perfect Origin Arc ha debuttato quest’estate e i fan hanno avuto modo di di tuffarsi negli eventi della serie. Molti credevano che sarebbe stato potenzialmente un ritorno di breve durata, ma ora si scopre che non solo è in lavorazione la seconda stagione, ma anche il periodo di uscita ufficiale.

La prima stagione si è conclusa quest’estate e, dopo il finale, Pony Canyon ha confermato che la Stagione 2 era già in piena produzione. I nuovi episodi debutteranno a gennaio 2025 e faranno parte del programma anime invernale dell’anno prossimo. Saranno trasmessi in streaming esclusivamente su Netflix. In questo momento la prima stagione della serie è visibile in streaming su Netflix.

Anche lo staff e il doppiaggio della prima stagione saranno gli stessi per la seconda. Akira Sato sarà il regista della seconda stagione per Production I.G. con Makoto Fukami che si occuperà delle sceneggiature della serie, Hirotaka Marufuji che disegnerà i personaggi e Yasuharu Takanashi comporrà la musica. Per il doppiaggio Mamoru Miyano darà la voce a Kinnikuman, Akira Kamiya sarà Mayumi Kinniku e Akira Kamiya interpreterà il Principe Kamehame dalla prima stagione.

Probabilmente nessuno se l’aspettava ma il fatto che la prima stagione abbia debuttato su Netflix ha permesso di ricevere un successo tale da portare all’annuncio della seconda stagione. Ormai è sempre più chiaro che l’obiettivo del servizio di streaming è di ingrandire sempre di più il catalogo con variegate serie anime.

Fonte – Comicbook