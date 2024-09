One Piece: l’anime introduce tre nuovi Seraphim

One Piece continua a farsi strada attraverso l’arco di Egghead nella serie anime, e l’ultimo episodio ha rivelato gli ultimi tre Seraphim creati dal Governo. L’arco di Egghead ha temporaneamente distolto la sua attenzione dagli eventi sull’isola del futuro mentre Rufy e i Cappelli di Paglia cercano di fuggire, e gli episodi finora hanno rivelato altri segreti che accadono nel resto dei mari.

Mentre l’anime di One Piece continua a lavorare su Egghead, il manga ha rivelato ulteriori forme di macchinazioni del Governo sul resto del mondo. Non solo Im e i Cinque Astri sono ancora più sinistri di quanto si possa immaginare, ma i loro piani continuano a dare i loro frutti grazie a tutto di Vegapunk. Ciò include i Seraphim e l’episodio 1120 di One Piece ha rivelato le ultime tre di queste armi nell’ultimo episodio dell’anime.

Doflamingo, Moria, and Crocodile Seraphims official color schemes! #OnePiece pic.twitter.com/4gtz2NY8Ad — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) September 22, 2024

Come introdotto durante l’arco di Egghead negli episodi precedenti di One Piece, il Governo Mondiale ha deciso di sbarazzarsi della Flotta dei Sette. Le ricadute hanno portato gli ex membri di questa organizzazione a dividersi a modo loro e a non farsi acciuffare dalla Marina. A sostituirli ci sono i Seraphim, modellati sulla precedente formazione della Flotta dei Sette. I quattro che hanno attaccato Ryfy e i Cappelli di Paglia su Egghead erano basati su Jinbe, Boa Hancock, Mihawk e Kuma. Questo è chiaramente modellato sulla prima incarnazione dei membri della Flotta e non sulle altre formazioni giunte in seguito con introduzioni di personaggi come Buggy. Ma ora l’episodio 1120 ha rivelato le ultime tre di queste potenti armi Seraphim.

I tre nuovi Seraphim rivelati sembrano essere modellati su Donquixote Doflamingo, Crocodile e Gekko Moria. Ed essendo gli ultimi membri della formazione originale dei Signori della Guerra, queste sono probabilmente le ultime armi Seraphim che vedremo.

I Sette Signori della Guerra un tempo lavoravano con il Governo Mondiale per creare una sorta di collaborazione in cui nessuna delle due fazione si sarebbe intromessa negli affari degli altri. Ma da allora il Governo ha gettato il resto dei mari nel caos poiché l’equilibrio di potere tra pirati e marina è stato interrotto improvvisamente.

Fonte – Comicbook