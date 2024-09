Un resord di lusso invaso dagli Xenomorfi in Alien: Paradiso

La linea di serie a fumetti di Alien della Marvel Comics prende una netta svolta questo dicembre con ALIEN: PARADISO. Scritta da Steve Foxe e disegnata da Edgar Salazar con l’ausilio di Peter Nguyen, ALIEN: PARADISO è una miniserie limitata di cinque numeri che accende le luci al neon sugli orrori dell’iconico franchise con una storia coraggiosa sui rischi che dobbiamo correre per sopravvivere!

ALIEN: PARADISO introdurrà i fan in un lato completamente nuovo dell’universo di Alien, quando la forma di vita più letale dell’universo scoprirà un banchetto di vittime fresche in un resort di lusso! Ma questi vacanzieri sono tutt’altro che innocenti e, mentre lo Xenomorfo bagna questo paesaggio pittoresco con sangue e carneficina, la corruzione, l’avidità e l’orrore che caratterizzano la storia di Alien si manifestano in tutta la loro gravità! Con un tocco audace, ogni numero conterrà pagine speciali sul punto di vista dello Xenomorfo disegnate da Nguyen, permettendo ai lettori di vedere attraverso gli occhi di uno Xenomorfo mentre dà la caccia ai suoi terrorizzati bersagli!

When Colonial Marshals Dash Nanda and Lydia Reeves are sent there to bust a smuggling ring, they think they’ve hit the job-assignment jackpot. But the only ones getting lucky here are those hungry enough to take what they need. pic.twitter.com/B52xm9Cxny

