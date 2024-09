Due Facce protagonista per la prima volta in una sua serie personale

La DC Comics ha rivelato che Due Facce avrà la sua prima serie personale, firmata dai creatori Christian Ward e Fábio Veras.

In uscita a dicembre, la serie Two-Face fa parte dell’iniziativa “All In” della DC, ed esplorerà la vita da avvocato stile Perry Mason di Harvey e il modo in cui il lato cattivo di Harvey non vuole solo il controllo parziale del corpo, ma anche il pieno controllo della mente!

DC has announced a new limited series ‘Two-Face’ by Christian Ward and Fábio Veras. It debuts on Dec 4!

"After years of internal conflict, both halves of Harvey Dent have reached an uneasy peace. In DC's new Two-Face series, Harvey uses his skills as an attorney to resolve the…

