Jujutsu Kaisen 269: un nuovo Easter Egg preannuncia il ritorno di Gojo?

Uno dei temi più discussi dagli appassionati di Jujutsu Kaisen riguarda il destino di uno dei suoi personaggi più iconici, Satoru Gojo. Con il manga che si avvicina ai suoi capitoli finali, l’epilogo della serie ha già risposto a numerosi quesiti, ma ha anche lasciato nuove domande sul tavolo. Una delle teorie più insistenti è quella legata alla possibile resurrezione di Gojo, alimentata da un nuovo dettaglio rilevato dai fan nel capitolo 269. Questo particolare, legato a un orologio, ha sollevato molte speculazioni sulla possibilità di un suo ritorno in extremis.

L’Indizio dell’Orologio

Nel capitolo 269 di Jujutsu Kaisen, i lettori hanno notato un orologio apparso in due momenti distinti: prima segna le 1:52, e successivamente le 2:21, registrando un passaggio di 29 minuti. Sebbene questo dettaglio sembri insignificante a prima vista, i fan più attenti hanno subito notato una connessione con il capitolo 221, quello in cui Gojo viene liberato dal Prison Realm. Questa associazione ha spinto molti a credere che l’orologio possa essere un simbolo del suo imminente ritorno.

In particolare, la scena in cui appare l’orologio è cruciale: Yuji e il gruppo discutono dei binding vows e del legame con la durata della vita. Si parla di come l’energia vitale possa essere trasferita, e considerando che Gojo ha la capacità unica di manipolare l’energia maledetta grazie agli Six Eyes, non è da escludere che possa fare lo stesso con l’energia vitale.

Il Ritorno di Gojo Attraverso un Sacrificio?

L’ipotesi è che Gojo possa essere riportato in vita attraverso un binding vow, ma questo richiederebbe un sacrificio importante. Gojo potrebbe decidere di sacrificare i suoi Six Eyes, che sono stati la causa di un drastico squilibrio nel potere all’interno della serie, in cambio del ritorno alla vita. Questa scelta non solo lo riporterebbe in gioco, ma ridimensionerebbe anche il suo potere, riportando una sorta di equilibrio nel mondo dei jujutsu sorcerers. Questa eventualità potrebbe rappresentare una conclusione soddisfacente per il personaggio, mantenendo al contempo una coerenza con il tema del sacrificio e del bilanciamento dei poteri.

Gojo Deve Davvero Tornare?

La questione fondamentale, però, resta: è davvero necessario il ritorno di Gojo? Dal primo capitolo, Gojo è stato uno dei pilastri della serie, amato per la sua personalità eccentrica e il suo indomabile spirito combattivo. Tuttavia, la sua morte ha rappresentato un punto di svolta significativo nella trama, sottolineando il costo elevato che comporta essere un jujutsu sorcerer. Alcuni fan ritengono che il suo sacrificio potrebbe essere un finale adeguato per il personaggio, segnando la fine di un’era e aprendo la strada ai nuovi protagonisti.

Tuttavia, molti altri pensano che Gojo meriti un destino migliore. Come personaggio simbolo di Jujutsu Kaisen, la sua scomparsa lascerebbe un vuoto che, per molti, è difficile accettare. Akutami ha dimostrato di non temere di uccidere personaggi amati, ma il ritorno di Gojo potrebbe rappresentare l’ultimo colpo di scena che i fan stanno aspettando.

Che Gojo torni o meno, il dibattito continua a tenere banco tra i fan. La teoria legata all’orologio ha sicuramente acceso nuove speranze, ma solo il tempo dirà se l’amatissimo personaggio avrà un’altra occasione di brillare prima che Jujutsu Kaisen giunga alla sua epica conclusione.

