Jujutsu Kaisen: un Easter Egg anticipa un possibile ritorno di Gojo

Jujutsu Kaisen è prossimo alla conclusione e anche se il capitolo che concluderà la storia è molto vicino, tutti i fan sono pronti ad aspettarsi qualsiasi sorpresa0. Da quando è iniziato l’epilogo di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha tenuto tutti sulle spine con grandi rivelazioni e diversi finali psoitivi. Tuttavia, Gojo Satoru non si trova da nessuna parte. I fan sono disperati in quanto sperano davvero che Gojo faccia un ritorno all’ultimo minuto e un recente easter egg suggerisce che tale rinascita sia possibile.

L’aggiornamento arriva dal capitolo 269 di Jujutsu Kaisen, che ha mostrato ai fan due grandi rinascite. Ma nessuna delle due ha coinvolto Gojo. Sappiamo che Yuta Okkotsu è vivo e lo stesso vale per Hiromi Higurama. Il capitolo non ha incluso però Gojo, ma la sua insolita attenzione a un orologio ha lasciato i fan in fermento.

Pare quindi che Gojo sia correlato a un orologio. Questo è presente due volte negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen. La prima volta che vediamo l’orologio è nel capitolo 268, e segna 1:52. La volta successiva segna le 2:21, segnando un passaggio di 29 minuti.

Ma in che modo questo orologio e Gojo sono collegati? La risposta a questa domanda arriva con il capitolo 221. In Jujutsu Kaisen, quel capitolo segna una pietra miliare in quanto ha accolto Gojo di ritorno dal Prison Realm. Dopo anni di attesa, il capitolo 221 di Jujutsu Kaisen ha riportato Gojo in azione, quindi l’orologio ha reso i fan sospettosi fin dall’inizio.

Tuttavia, la scena in cui appare l’orologio che segna le 2:21 è cruciale. Quando si vede l’ora, Yuji e il gruppo stanno parlando di voti vincolanti e del loro legame con la durata della vita. Con Yuta di nuovo in vita, il manga spiega che la durata della vita è una forma di energia. Quell’energia può essere trasferita, ovviamente, e Gojo ha un’abilità unica di manipolare le fonti di energia. Sei Occhi conferisce all’uomo l’abilità unica di manipolare l’energia maledetta, quindi i fan stanno teorizzando che possa fare lo stesso con l’energia vitale.

Se i Sei Occhi di Gojo possono manipolare l’energia vitale, potrebbe essere fatto un Voto Vincolante che lo riporti in vita. Una tecnica del genere richiederebbe un grande sacrificio e, beh, Jujutsu Kaisen ha chiarito che gli stregoni devono essere indeboliti. La nascita di Gojo ha causato lo spostamento dell’intera scala di potere e la colpa è di Sei Occhi. Se Gojo è disposto a sacrificare i suoi Sei Occhi per manipolare la sua energia vitale, sembra uno scambio piuttosto equo. Lo stregone sarebbe di nuovo vivo ma la maggior parte del suo potere verrebbe portata via. Quindi forse, e dico forse, Gojo riuscirà a fare un altro grande ritorno prima della chiusura di Jujutsu Kaisen.

Fonte – Comicbook