Con Jujutsu Kaisen che si avvicina alla sua conclusione, il dibattito sul futuro del manga si è acceso. La serie di Gege Akutami, che ha mantenuto i fan con il fiato sospeso per anni grazie alla sua narrazione tesa e coinvolgente, sta per giungere al termine. Tuttavia, la domanda che molti si pongono è: questa sarà davvero la fine o c’è spazio per un seguito? I più recenti sviluppi sembrano aprire a questa possibilità, lasciando intendere che il mondo di Jujutsu Kaisen potrebbe non essere ancora pronto a chiudere i battenti.

Nuovi Indizi di un Possibile Sequel

Inizialmente, l’idea di una “parte due” di Jujutsu Kaisen era vista come una semplice speculazione tra i fan. Tuttavia, gli ultimi capitoli del manga hanno sollevato teorie molto più concrete. In particolare, il capitolo 269 ha rivelato importanti dettagli sulla situazione della società dei jujutsu, come il colpo di stato all’interno della Nuova Scuola Stile Ombra e le discussioni su Tengen e Kenjaku. Questi accenni, assieme all’evoluzione del conflitto tra i clan Zen’in, Gojo e Kamo, lasciano pensare che la storia potrebbe estendersi ben oltre la fine annunciata.

Uno degli elementi chiave è il declino del clan Zen’in dopo gli eventi che hanno coinvolto Maki, e le tensioni che crescono tra i clan rimasti. Inoltre, l’incremento di nuovi stregoni grazie al Culling Game aggiunge nuove complessità a un sistema già intricato. Questo “nuovo ordine” in cui la società dei jujutsu si trova potrebbe essere un terreno fertile per esplorare ulteriori sviluppi, magari in un sequel che affronti le conseguenze di questi cambiamenti.

Il Bisogno di Continuare la Storia

A questo punto, la domanda che sorge è: Jujutsu Kaisen ha davvero bisogno di un sequel? La risposta potrebbe essere sì. Il mondo costruito da Akutami è complesso, con un bilanciamento di potere tra personaggi e clan che merita un’esplorazione più approfondita. Se il finale dovesse limitarsi a un time skip per concludere tutte le vicende, molti fan potrebbero sentirsi insoddisfatti, vista la profondità della trama e delle dinamiche tra i personaggi.

Yuji Itadori, protagonista della serie, si trova ancora in una posizione centrale. Anche se gli adulti sembrano voler prendere il controllo della situazione, è chiaro che Yuji e i suoi compagni non potranno restare fuori dall’azione. Ci sono ancora molte questioni irrisolte, dalle conseguenze del fallito piano di Kenjaku alle dinamiche di potere all’interno del mondo jujutsu.

Se Akutami decidesse di continuare la storia, potrebbe farlo sotto diverse forme: un sequel diretto che esplori l’evoluzione della società dei jujutsu e delle sue nuove generazioni, oppure un arco narrativo parallelo che affronti altre questioni lasciate in sospeso. Non va dimenticato che Jujutsu Kaisen ha stabilito un universo vasto, dove le dinamiche politiche e le lotte per il potere sono tanto importanti quanto le battaglie fisiche. Un sequel potrebbe esplorare queste tensioni in modo ancora più dettagliato.

L’entusiasmo dei fan, supportato dalle vendite eccezionali del manga, dimostra che c’è ancora un forte interesse per questo mondo. Se Akutami non sta giocando con le aspettative del pubblico, potremmo davvero vedere una nuova fase di Jujutsu Kaisen nel prossimo futuro, pronta a esplorare nuovi misteri e sfide.

Fonte Comic Book